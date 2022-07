Mary Alice, quien interpretó al Oráculo en The Matrix Revolutions (2003), ha fallecido a los 80 años por causas naturales. La actriz estadounidense también apareció en títulos como Malcolm X (1992) de Spike Lee y La hoguera de las vanidades (1990) de Brian de Palma.



Alice saltó a la fama en Estados Unidos tras ganar, en 1987, el premio Tony a mejor actriz por su papel en la obra de teatro Fences. Fue esto lo que le permitió trabajar en proyectos cinematográficos como los antes mencionados, y en 1993 se llevó el Emmy a mejor actriz de reparto en una serie dramática por Tiempo de conflictos.



En el año 2000 fue incluida en el Salón de la Fama del Teatro Americano, y en el 2001 se incorporó a la franquicia de Matrix sustituyendo en el papel del Oráculo a la fallecida Gloria Foster, quien lo había interpretado en The Matrix (1999) y en The Matrix Reloaded (2003).



Alice pronunció la última línea de diálogo de la trilogía original en The Matrix Revolutions, que, de alguna manera, adelantó la resurrección de Neo en una cuarta entrega de la saga. En dicha última escena, el Oráculo mantiene una conversación con el Arquitecto y con Sati, el programa hijo, que tiene forma de niña. Esta le muestra un círculo de luz al Oráculo, el cual le dice que es para Neo, y le pregunta: "¿Le volveremos a ver alguna vez?". "Supongo que sí. Algún día", le responde el personaje de Alice.



Otros papeles importantes de la actriz incluyen la sitcom Un mundo diferente (1987-1989) y el drama músical Sparkle (1976), que en 2012 estrenó un remake disponible en Netflix y protagonizado por Whitney Houston. Su último trabajo fue en 2005 en un episodio de la serie Kojak.



