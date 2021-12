La cuarta entrega de Matrix está cada vez más cerca.



Pasaron más de 17 años desde la última vez que el prolífico Keanu Reeves interpretó a 'Neo', una persona común y corriente —que resulta no serlo del todo— quien termina desentrañando esta trama ilusoria a la cual se le llama realidad.

Matrix 4 —que aparece bajo el nombre de ‘Matrix: resurrections’— llegará a las salas de cine dentro de apenas diecisiete días: el 23 de diciembre.



En víspera del estreno, la productora Village Roadshow dio a conocer un nuevo tráiler de la esperada cinta. En este breve metraje se puede evidenciar algo en particular: se respondería al ‘cambio’ de algunos de los personajes icónicos de la trilogía.



Unas modificaciones que, por lo visto, no tendrían mucho que ver con diversos inconvenientes en la producción —o no del todo: Laurence Fishburne, por ejemplo, no interpretará a ‘Morfeo’. En esta ocasión lo hará el actor Yahya Abdul-Mateen II—.

‘Estamos en un bucle infinito’

'Neo' enfrentará algunos sucesos repetidos. Foto: Archivo Particular

Lo que muchos fanáticos pensaron que se trataba de un grosero spoiler terminó siendo la columna vertebral del tráiler: Neo y Trinity estarían envueltos en la repetición infinita de algunos acontecimientos de la primera cinta.



El mismo Neo afirma que lo vivido hace parte de los ‘sueños’ o las imágenes replicadas una y otra vez.



Un guiño a esto sería la presencia del Agente Smith, el villano principal de la franquicia y quien hará lo posible por detener el propósito del protagonista.



Aquí también hubo un cambio: en la trilogía inicial el papel del antagonista lo hizo Hugo Weaving. En esta cuarta entrega el traje formal lo portará Daniel Bernhart.



La expectativa aumentó con el tráiler y, sobre todo, con una de las frases de Trinity en el cierre del metraje: “Mi sueño termina aquí”.

MATRIX 4 RESURRECCIONES Final Tráiler Español Latino Subtitulado (Nuevo, 2021) MATRIX 4 RESURRECCIONES Final Tráiler Español Latino Subtitulado (Nuevo, 2021). Matrix 4 tiene segundo tráiler. Foto: YouTube

‘El despertar de Matrix’

Y si la fascinación de los cinéfilos no hubiese llegado a su punto más alto —y podría ascender más, por supuesto, de no ser porque el estreno de Matrix está a la vuelta de la esquina— Epic Games dio un anuncio más que particular: el lanzamiento de ‘El Despertar de Matrix: Una experiencia de Unreal Engine 5’, una ‘app’ disponible para Play Station 5 y Xbox X.



¿Cuál es el objetivo? Por el momento se sabe que la ‘app’ tiene una cuenta regresiva que terminará en el marco de los ‘Game Awards 2021’, evento que se llevará a cabo el próximo 9 y 10 de diciembre.

Portales especializados especulan que ‘Neo’ podría ser el presentador o tener una participación activa en el evento. También se cree que dentro de tres días se revelarán unas cuantas claves más sobre lo que verán los espectadores en la cuarta entrega de Matrix.



Vale destacar que con Keanu Reeves y Carrie-Anne Moss (Trinity), además de los nuevos ‘Morfeo’ y ‘Agente Smith’, estarán otros destacados actores como Priyanka Chopra, Jessica Henwik, Neil Patrick Harris y Jada Pinkett Smith.

