Jéssica Cediel se casa, le dio el 'sí' al atleta Mack Roesch

Jéssica Cediel, presentadora, modelo y actriz colombiana, comenzó el 2020 con un inmenso anillo de compromiso en su mano izquierda, después de que le dio el "sí" al atleta estadounidense Mack Roesch.

Cediel que ha sido presentadora de entretenimiento en Colombia y quien se dio a conocer en América Latina por su interpretación en 2017 de Yayita, la eterna novia de Condorito, en la película del mismo nombre, reveló su decisión de casarse con Roesh con una foto en sus redes sociales, la cual fue recibida con entusiasmo por sus fanáticos y sus amigas famosas.



Entre las celebridades que la felicitaron están las colombianas Carmen Villalobos y Sarah Mintz (Maritza Rodríguez), la venezolana Gaby Espino y la mexicana Jacqueline Bracamontes.



Cediel y Roesch se conocieron durante la temporada de 2019 de la competencia atlética Exatlón Estados Unidos, que se transmite por la cadena Telemundo, en la que ella era reportera y él concursante.



Los rumores sobre una relación comenzaron a oírse en agosto pasado, cuando él le dijo ante las cámaras un claro "te amo". Pero, solo confirmaron la relación a principios de diciembre.



En ese momento, Cediel acababa de anunciar su rompimiento con el extenista colombiano Leo Sarría, con quien estaba planificado boda.



Roesch, originario de Florida (EE.UU.), era trabajador de la construcción hasta 2017, cuando participó en el reality American Ninja Warriors, en el que se destacó con el sobrenombre The King of Obstacles (El rey de los obstáculos).



Cediel comenzó su internacionalización en 2014, cuando se integró al elenco del programa de Univision El gordo y la flaca, aunque en 2016 regresó a Colombia. En 2017 hizo Condorito y en 2019 se sumó a las filas de Telemundo, donde ha trabajado como reportera digital de diferentes producciones.



La pareja aún no ha revelado cuándo o dónde será la boda, la cual cuenta con el apoyo de la familia de la novia, quien estuvo presente en la declaración.



