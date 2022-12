De 'Hold me Tight' ('Abrázame fuerte') es poco lo que se puede decir sin arruinar la historia: 'Clarisse', casada y con dos hijos, decide abandonar a su familia cegada por el desespero de la cotidianidad, en medio de un giro inesperado. Lo que sigue es una sucesión de imágenes del pasado, del presente y hasta del futuro que se fusionan en una historia extraña, confusa y brillante que representa un reto para la audiencia.



(Le sugerimos: Descubra a cuatro genios del cine en plataformas de 'streaming').

El artífice de ese rompecabezas es el actor y director francés Mathieu Amalric, que ha hecho de esta ‘triquiñuela’ algo habitual en su cine como realizador. 'Bárbara', 'The Blue Room' y 'On Tour' son un adelanto del ritmo al que se expondrán los espectadores en 'Abrázame fuerte', que tuvo un aplaudido debut en la selección oficial de Cannes del 2021.

El rostro de Amalric (Neuilly, Francia, 1965) es recordado por los estupendos personajes que ha interpretado: 'La escafandra y la mariposa', 'Quantum of Solace', 'Un cuento de Navidad', 'La crónica francesa' o 'La piel de Venus', por mencionar algunas del centenar de películas y miniseries que ha protagonizado.



Sin embargo, considera que su esencia está detrás de las cámaras. “Tenía casi 30 años cuando me propusieron actuar en un filme, jamás lo había pensado ni había aprendido cómo hacerlo, actuar fue como un accidente en la vida y para mí representó otra labor más en el cine”, cuenta, en una charla vía Zoom en la que no dejó de sonreír ni de fumar, por el estreno de 'Abrázame fuerte' mañana, en la plataforma de streaming MUBI.

Vicky Krieps protagoniza ‘Abrázame fuerte’, que se encuentra disponible en MUBI. Ella es recordada por ‘El hilo fantasma’ y ‘Viejos’. Foto: MUBI

Esta película es un reto para la audiencia: no sabe si es un sueño o una realidad dentro de la ficción, o si está viendo el pasado, el presente o el futuro, o tal vez todo es imaginación de la protagonista...

Esa era la idea. Esta mujer es la que proyectan las imágenes, haciéndolo todo, lo que ves es un truco que ella encuentra para poder seguir viva. Ella tiene una idea: si yo dejo la casa, y todos se han ido, entonces puedo imaginar la casa con los demás allí. Eso me atrajo de la historia.



(Lea también: Jackie Chan habla sobre su posible regreso al cine con 'Rush').



Y ese truco es algo que hacemos todos en cualquier momento de nuestras vidas, sobre todo cuando tenemos niños, porque siempre hay un temor, una lucha para ser feliz en contra de las realidades; incluso, la relación con la muerte cambia cuando tienes un hijo. Los niños son la anarquía y te llevan a hacerte preguntas de si en realidad todo está bien. En esta historia también quería pensar en lo que significa la separación del amor, en ese delirio al que llegas cuando tu gran amor se va, es algo terriblemente doloroso, creo que para enloquecerse.



Me apasionaba la idea de no separar categóricamente lo que era inventado de lo que era real, sino que el espectador pudiera verlo como la misma cosa, porque es lo que creo que sucede dentro de nuestra cabeza, y la gente que ve la película lo aprecia de la misma manera muy rápidamente, lo sé porque pasé como dos meses y medio yendo a los cines y hablando con el público, íbamos a tomar un café para escucharlos hablar sobre la historia. Es algo que necesito hacer siempre con mis películas y la conclusión es que ellos harían lo mismo que la protagonista: la negación.

La historia también habla de las decisiones que tomamos todo el tiempo sobre muchas cosas; es un relato común en la vida, pero llevado a la pantalla luce extraordinario.

Claudine Galea inventó esta historia, que viene de 'Je Reviens de Loin'. Ella escribió unos 17 atrás pensándolo como una obra de teatro, aunque nunca se materializó así.



Cuando un amigo me regaló este texto, yo quedé muy impresionado con lo que ella había escrito, la forma como plasmó el giro narrativo que yo mantuve en la película. Quise hacer una especie de filme de fantasmas, muy melodramático. Pero claro, ya lo dijiste, si pones en orden las cosas, acaba siendo un relato simple y yo tuve que escribir la historia en orden para que los actores y la gente de la producción pudieran conectarse con las sensaciones.



(Siga leyendo: ¿Quentin Tarantino no quiso a Johnny Depp en 'Pulp Fiction'?).



Estamos hablando de qué hacemos, hasta dónde podemos llegar en mente y cuerpo cuando estamos experimentando un dolor terrible, porque la imaginación puede llegar a ser más fuerte que cualquier otra cosa en la vida.



La verdad no siento que este relato tenga mucho de europeo, sino su esencia se conecta más con los relatos japoneses de fantasmas o con los de reencarnaciones espirituales de la India. Fíjate que los europeos no tonemos una conexión bonita con la muerte ni con los muertos, como en México, acá odiamos a los muertos, nos asustan. No sé cómo sea en tu país.

En Colombia les tememos a los muertos y la muerte es algo de lo que poco se habla

Igual que acá.

'Abrázame fuerte' tuvo un aplaudido debut en la selección oficial de Cannes del 2021. Foto: MUBI

Cambiando de tema, la música es muy importante en la historia y pareciera que también lo es en su proceso creativo.

Así es. Tocaba el piano de chico, lo hice hasta que me volví perezoso y me dediqué mejor al cine (se ríe). De alguna manera en esta película imagino cómo hubiera sido mi vida si hubiera seguido tocando el piano, me hubiera gustado hacerlo profesionalmente. Como sea, es un instrumento muy presente en mi vida, tengo uno en casa, mis vecinos son músicos, una de ella es Barbara Hannigan, que es soprano y directora de orquesta. Vivo con música, uno de los amigos con el que comparto el apartamento es músico.



(De interés: Will Smith: así se ve en su brutal regreso en la película 'Emancipación').



Y en el libro de Claudine el piano está muy presente. 'Clarisse', la protagonista, vive a través del piano, fantasea y se comunica a través de él, ve una fantasía como una realidad y así lo cree. Toda la música que se escucha en el filme existe, la canción que interpreta su hija es el hilo conductor y a partir de ahí 'Clarisse' proyecta todo lo demás.

Dirigir y actuar, ambas las ejecuta de forma impecable: ¿cómo sabe que está listo para dirigir su próxima película o para aceptar su siguiente personaje?

Yo amo el cine, empecé a trabajar detrás de cámaras hace casi 20 años, en aspectos más técnicos. Fui asistente de dirección, edité, hice algunos cortometrajes e intenté no trabajar mucho actuando en películas porque me resultaba como un régimen militar.



¿Sabes? Yo defino eso de la actuación como la respuesta a la emoción de la gente, si aman la película, mi rostro, el del actor, salta por encima del personaje, algo que de otra forma no sucedería. Así que mi vida, mi esencia, es hacer mis películas, escribirlas y dirigirlas, pero algunas veces gente que admiro, queridos amigos, me invitan a actuar en sus filmes y me encanta.



(Le recomendamos: 'The Whale', la esperada cinta de Brendan Fraser, llega al cine de EE.UU.).



Soy atractivo para los directores: Julian Schnabel, Steven Spielberg, Wes Anderson, Marc Foster, Roman Polanski, Nani Moretti, Arnaud Desplechin. Yo solamente le presto mi cuerpo a la ciencia y pensando al mismo tiempo solo quiero regresar a la mesa para continuar con mi verdadero trabajo: la dirección y la escritura.

SOFÍA GÓMEZ G.

CULTURA EL TIEMPO

@s0f1c1ta