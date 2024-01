¿Mathew Perry nunca dejó de drogarse? Eso afirma reportaje en medio de Estados Unidos

Como un ejemplo de superación, así han querido recordar al actor Matthew Perry, fallecido el pasado 28 de octubre. A lo largo de su vida bajo los focos de la fama, el actor, recordado por haber interpretado el papel de Chandler Bing en la comedia Friends, compartió en diferentes espacios entrevistas sobre su experiencia con las drogas.

También habló de cómo fue su lucha contra las sustancias ilegales y cuando presentó sus memorias, en 2022, anunciaba que había logrado vencer sus adicciones.



De hecho, después de su fallecimiento -una noticia que conmocionó al mundo-, muchos de sus amigos y colegas reafirmaron la idea de que Perry llevaba más de año y medio sin consumir drogas.



Sin embargo, US Weekly citó tres fuentes que afirman que el actor (que también hizo papeles en series como The Good Wife y La extraña pareja, entre otras) no había podido rehabilitarse del todo.



(Además: The Last of Us temporada 2 anuncia sus nuevos personajes).



Una de las fuentes citadas afirmó que el actor pasó por “diferente sustos” en el automóvil por conducir drogado, pero no les dio mayor importancia.

Matthew Perry, actor de 'Friends'. Foto: Warner Bros.

Convencía a jovencitas de llevarle drogas

Otra persona afirmó: “Nunca dejó de drogarse. Era abusivo verbal, emocional y físicamente, totalmente cruel y manipulador".



Mientras que otro afirmó: "Todos los cercanos a Matthew decían que murió por una sobredosis".



De paso informaron que el actor usaba aplicaciones de citas, una de estas Raya, para conocer a jovencitas a las que convencía de que le consiguieran drogas.

Muerte y autopsia de Matthew Perry

El reconocido artista había sido encontrado sin vida en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles, California, el pasado 28 de octubre.



Entre las razones para su fallecimiento, se especularon fallas cardíacas o ahogamiento, sin embargo, fue hasta este viernes que se confirmó que su muerte se debió a los efectos de la Ketamina, según al informe de la autopsia.



Medios estadounidenses explicaron se habrían encontrado altos niveles de esta sustancia en su sangre, siendo su causa de muerte.



(Puede leer: ¿Qué es la Ketamina, la droga encontrada en la sangre de Matthew Perry?).



La revista People resalta que, al parecer, el actor había estado en una terapia de infusión de Ketamina, sin embargo, su último tratamiento se dio una semana y media antes de su muerte.



De acuerdo con el informe, la ketamina hallada en su cuerpo llevaba de 3 a 4 horas en su organismo.

