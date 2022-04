Este jueves se vivió un nuevo reto por equipos en MasterChef Celebrity. En esta oportunidad, los concursantes debían cocinar el plato que quisieran para un grupo de personas del movimiento punk.

Aida Morales, Corozo, Chicho y Tostao, por haber ganado el pin de inmunidad en los retos anteriores, fueron los líderes de equipo y tuvieron la posibilidad de escoger a los integrantes de su grupo.

A Pamela le correspondió quedar en el equipo morado, liderado por Tostao. Sin embargo, ni a ella ni al cantante les hizo mucha gracia.



"Solo queremos ser tres", dijo el vocalista de ChoQuib Town, aunque segundos después se retractó y afirmó que lo decía por molestar.



Ante las palabras de Tostao, Pamela se mostró sonriente y trató de asimilarlo con humor, pero después confesó que la actitud del cantante le había afectado.



Más adelante, durante el reto, tuvieron una discusión al momento de elegir la proteína, pues la comediante consideraba que el pollo no era para los comensales.



El cantante le pidió cambiar de actitud: "Pamela relájate, primero quiero que te regales. No me gustan tus últimos cinco minutos. Esto no es Medellín, esto no es Canadá".



Aunque la comediante no dijo nada, frente a las cámaras expresó su incomodidad: "Yo le estaba tratando de explicar. Era solo una opinión".



Evidentemente el ambiente durante la prueba estuvo tenso, pero, pese a las diferencias, el equipo ganó el reto y se salvó de ir a eliminación. De hecho, fueron el equipo con más votos, pues los punks destacaron el sazón y el término de la proteína.

¿Tostao y Pamela no se llevan bien?

El incidente de este jueves dejó claro que hay fisuras en la relación entre Pamela y Tostao, aunque ninguno de los participantes explicó las razones.



De acuerdo con Cristina Campuzano, es evidente que los artistas no se llevan bien. En efecto, Aída Bossa afirmó que los 'encontrones' entre ambos se dan fuera y delante de cámaras.



"Juego de manos, juego de marranos. Los dos se tiran. Los dos se hacen, fuera de cámaras y en cámaras", expresó la actriz.



Por su parte, Isabella Santiago destacó que hay rumores de que una vez "casi se agarran". Aún así, el programa no ha hecho evidentes los problemas entre Pamela y Tostao, ni ellos se han pronunciado.

