A pocas horas de conocer quién será el ganador de 'MasterChef Celebrity', los televidentes y finalistas se encuentran a la expectativa del final de la temporada que concluiría hoy miércoles.



Cada quien se vale de diferentes técnicas para lidiar con el estrés que genera la final. Este es el caso de ‘Tatán’ Mejía, quien dio a conocer que tiene una curiosa técnica para liberar un poco de tensión en momentos de incertidumbre.



A través de su cuenta de Instagram, el motociclista comentó cómo había estado viviendo las últimas horas antes del anuncio del ganador del reality. Dejó ver que los nervios se apoderan de él y que se encuentra tan ansioso como los televidentes por saber quién se llevará la victoria.



A propósito del manejo de las emociones, el deportista confesó que tiene dos grandes formas de liberar tensión en momentos estresantes y decidió recurrir a una de ellas: hablar con sus seguidores a través de redes sociales.



“Esta es una confesión aquí que tengo. Quiero aceptarla, es la única manera para mí de sacar el nervio, la ansiedad y la tensión que tengo”, dijo Mejía en compañía de su hija mayor, Guadalupe.



“No sé si es hoy, no sé si es mañana, no sé quién gana, no tengo ni idea. Soy un espectador más como ustedes. Es un día de tensión, uno no se mueve, no camina, no termino nada, vuelvo, bajo”, confesó.

Luego esta confesión, decidió optar por aplicar otras de sus herramientas de relajación: dar un paseo en moto.



“Quisiera montar en moto, pero esta lluvia tan pedorra no deja”, dijo 'Tatán' en la sección de historias en Instagram. Sin embargo, las condiciones climáticas no fueron un impedimento puesto que, de igual forma, el deportista decidió dar un paseo para liberar la tensión: “Quiero montar en moto y no puedo, pero saben qué, me voy a bailar bajo la lluvia. Los quiero”.

