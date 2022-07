'MasterChef Celebrity 2022' se encuentra en su recta final y ya se conocen los nombres de los famosos que competirán por convertirse en el mejor cocinero de Colombia.



La más reciente eliminada del programa de cocina fue, la actriz, Cristina Campuzano, quien tuvo que abandonar la competencia luego de enfrentar un duro reto.



Campuzano, conocida por sus compañeros como ‘Campuchef’, se despidió este viernes de los otros chefs, jurados y de todos los televidentes que la apoyaron en cada emisión diciendo que: “Me llevo unos amigos espectaculares. Me gusta que la final sea con cuatro hombres. Al público que me mandaba aliento, muchas gracias. Me voy feliz”.

Antes de que dieran a conocer el veredicto final, Jorge Rausch, dijo que esta sería la “última cocinada antes de la gran final. En términos generales lo hicieron bastante bien. No hubo plato malo. Estamos contentos que después de todo este recorrido, después de más de 120 cocinadas, tenemos claro los nombres de los finalistas”.



Finalistas de ‘MasterChef Celebrity 2022′

A la par se dio a conocer que el último en clasificar fue ‘Tatán’ Mejía, quien se destacó por sus habilidades culinarias y creatividad en la más reciente eliminación.



Así las cosas, ‘Tatán’ Mejía, Ramiro Meneses, Chicho Arias y Carlos Baéz, son los cuatro finalistas de esta temporada que ha despertado muchas emociones entre su audiencia.

