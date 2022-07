El pasado sábado 9 de julio, empezó la prueba final de ‘MasterChef Celebrity’. ‘Tatán’ Mejía, ‘Chicho’ Arias, Carlos Baéz y Ramiro Meneses, se enfrentarán en un reto culinario de cuatro tiempos para luchar por el titulo del campeón del certamen en esta edición 2022.



Para esta prueba Johana Bahamón, presentadora del show y los jueces, Christopher Carpentier, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, han destinado un tiempo de duración de dos horas para la preparación de cada plato, junto con un periodo en la despensa de 15 minutos en el cual deberán escoger los insumos para sus platos.

Si bien, millones de televidentes esperaban que el ganador se diera a conocer este fin de semana, ‘RCN’, canal que transmite el show, ya había afirmado que la final iba a estar dividida en tres partes y por eso se generó tanta decepción entre la audiencia que se conectó el domingo, pues el vencedor nunca llegó.



Así las cosas, será este lunes 11 de julio, cuando se emita el desarrollo de la competencia y finalmente se muestre la presentación de los platos ante el jurado para definir al nuevo campeón de ‘MasterChef’.

¿Cuánto gana el vencedor?

Como ha sido costumbre en las últimas tres ediciones del show, el ganador se lleva la millonaria cifra de 200 millones de pesos. Recuerde que en la edición de 2021 ganó Carla Giraldo, en el certamen de 2019 Adriana Lucía y en la versión de 2018 el ganador fue el humorista Peter Albeiro.

Hasta el momento, todos han utilizado el dinero para solventar sus propios negocios y para ayudar a los más damnificados por la pandemia ocasionada por el coronavirus.



Peter Albeiro, por ejemplo, invirtió en su compañía de vehículos y utilizó el dinero para donarlo a causas benéficas. "Soy juicioso con el dinero e invertí una parte en mi compañía de renta de carros (…) Siempre he dejado algo para obras sociales, aunque no me gusta hacerlo para tomarme fotos, de verdad las hago de corazón. Que no se sepa es mejor”, manifestó el comediante en sus historias de Instagram.



Adriana Lucía lo ha invertido en su propio restaurante, pues manifiesta que ha usado el dinero que le dejó el show para apoyar a los empleados de su comercio, así como de su clínica odontológica.



“Nuestra decisión como familia fue ayudar a las familias que trabajan con nosotros. Tenemos un restaurante y también tenemos una clínica odontológica”, dijo la cantante en un video para el canal de Youtube de 'Autostar'.

Por su parte, Carla Giraldo ha mencionado en conversación con el canal ‘RCN’ que ha utilizado el premio para apoyar a su empresa de café, en la cual impulsa a los caficultores del país.



“Con la platica que me queda después de todas las deducciones, pienso comprar una tostadora porque mi negocio ahora es el café. Quiero seguir ayudando a los agricultores y a los campesinos tostando y seguir explorando este mundo del café”.



