El pasado 29 de mayo, el canal 'RCN' lanzó la quinta edición del programa de cocina más famoso de la televisión colombiana: 'MasterChef Celebrity'.



Una producción en la que participan actores, comediantes, farándula y hasta influencers reconocidos del país. La idea es que estas celebridades compitan para ganar el título de grandes cocineros y el premio mayor.

Pese a que en sus anteriores ediciones la producción ha encabezado la lista de los más vistos por los televidentes, esta vez su estreno no ha dado los resultados de 'raiting' esperados.



Según el actual reporte de la consultora Kantar IBOPE Media, el reality se encuentra entre las primeras seis posiciones de los programas más vistos por los colombianos.

Sin embargo, no ha logrado destronar a su competidor directo, el 'Desafío The Box' que presenta el mismo formato de competencia, solo que un campo de 'batalla' distinto. Pues este mide el rendimiento físico y la supervivencia del más fuerte en medio de la naturaleza.

De acuerdo con el reporte de la firma, desde su estreno hasta el pasado 8 de junio, el reality de cocina se mantiene entre el 4,87 % y 7,18 % de personas que ven el programa.



Al contrario de su contrincante, que por las mismas fechas se mantiene entre el 10.81 % y 11.2 % de televidentes que consumen la producción, posicionándolo en el primer puesto de la lista de los programas más vistos en Colombia.



Para obtener las estadísticas, la firma recolecta la información que los espectadores sintonizan en sus hogares. A partir de las mediciones y datos que recogen a través del 'router' que distribuye la conexión a internet.



Es decir, que los dispositivos conectados al WiFi, como televisores, celulares o computadores, arrojan unas métricas sobre el contenido que consume la gente en un horario específico, en este caso en la franja prime time, de 7:00 a 11:00 p.m.



Horario en el que las dos producciones se emiten, pues tanto 'MasterChef' como el 'Desafío The Box', están al aire a las 8:00 p.m. de lunes a viernes, después del noticiero.



Dado que el 'rating' es proporcional al tiempo que los colombianos permanecen conectados a la emisión, las estadísticas dicen que la competencia entre los equipos Alfa, Gama y Beta le llevan la delantera los celebridades cocineras.

