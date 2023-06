En el segundo capítulo de la quinta temporada de 'MasterChef Celebrity', de RCN, que empezó la semana pasada, se vio el primer llanto de un concursante: el equipo rojo, pese a que cocinó muy bien, no obtuvo puntos en una competencia porque solo prepararon siete platos de los 15 que debían hacer.



Al actor Juan Pablo Barragán se le olvidó pedir la orden de una mesa y sus compañeros tampoco cayeron en cuenta.



Y fue Nicolás de Zubiría, uno de los jurados, el que les dio la mala noticia y, de paso, les llamó a la atención a todos por un error que no pueden volver a cometer. “Si cualquier error sucede varias veces, eso es falta de competitividad”, dice el chef cartagenero.



De Zubiría, que en septiembre cumple 40 años, ha estado en todas las temporadas del programa. Llegó por una audición a la que fue a ciegas. Sí lo llamó un productor de RCN, pero él no sabía para qué proyecto era. Tras varias sesiones quedó elegido.



Ha estado en el equipo de jueces con Jorge Rausch y el chileno Christopher Carpentier y han elegido como ganadores al comediante Piter Albeiro (2018), la cantante Adriana Lucía (2020) y los actores Carla Giraldo (2021) y Ramiro Meneses (2022).



Ahora y en la edición que más concursantes ha tenido, están las actrices Francisca Estévez, Martha Isabel Bolaños, Marcela Benjumea, Luces Velásquez, Daniela Tapia, Carolina Acevedo, Zulma Rey, María Nela González y Juliana Galvis, y los actores Julio César Herrera, Álvaro Bayona, Karoll Márquez, Juan PabloBarragán, Biassini Segura y Jairo Ordóñez.

Además, los comediantes Crisanto Vargas Vargasvil, Natalia Sanint, Adrián Parada y Catalina Guzmán (La Cata con Botas); la presentadora Laura Barjum; el sacerdote Walter Zapata; los influenciadores Diego Sáenz y El Negrito W, y el youtuber Mario Ruiz.



“Hay muchos retos por delante y también muchas emociones, porque todos vamos a contar cosas que están guardadas y que nos van a unir”, agrega De Zubiría.



El chef, que siempre ha amado cocinar, no se fue profesionalmente por este campo en primera instancia. Hizo cinco semestres de Publicidad y Mercadeo en el Politécnico Gran Colombiano y posteriormente se matriculó en La Salle College de Artes Culinarias de Bogotá y en Pacific Institute of Culinary Arts, en Vancuver, Canadá.



A su regreso a Colombia, trabajó con Jorge Raush, es socio de restaurantes y autor de varios libros, entre ellos 'Comer para dos' y 'La cocina de papá y mamá', con su esposa, la publicista caleña Daniela Vidal, y '100 recetas con la canasta básica familiar'. Tiene dos hijos: Sienna y Alessio.

Su frase “oído cocina” ya es famosa entre concursantes y televidentes. Al igual que los otros jurados es muy estricto, pero tiene a favor su costeñidad, que lo hace cercano.



Su papel no es “juzgar a los famosos invitados. Hay quienes se preparan más y otros no tanto, pero siempre los primeros van a tener más opciones. Nosotros los vamos guiando, y nos interesa es lo que cocinan”.

Por lo general, los actores dicen que saben trabajar en equipo, “pero en su oficio, aquí es preparando platos, y se puede dificultar. Ellos no se conocen en la cocina y puede ser más difícil”, agrega.



Y esta temporada ha sido más desafiante: desde el día uno les están generando grandes retos, que incluyen tomar pedidos en mesas, cocinar para 101 integrantes de la Armada Nacional y hasta llevar en la cabeza los platones de frutas de las vendedoras cartageneras, expertas en caminar kilómetros con ellas.



A De Zubiría le gusta mucho la cocina italiana y también la cartagenera. “Y digo así porque allí se unieron los sabores y las recetas que trajo la inmigración de franceses, italianos, españoles, africanos, de los chinos, que tras la construcción del Canal de Panamá llegaron a la ciudad. Todas esas cocinas cuentan historias maravillosas, importantes, no solo de fusión sino de la memoria”.



Y está de acuerdo en que es la cocina la que siempre atravesará la historia: está en el nacimiento y en la muerte, en la alegría, en la guerra, en la paz. “La gastronomía es parte fundamental de lo que ha pasado en el mundo y la tierra es la despensa no solo de frutas, verduras, tubérculos, sino de la alimentación de los animales que consumimos”. Agrega que en esta temporada de 'Master Chef Celebrity' habrá mucha más cocina colombiana.

La estrategia

Y regresando al concurso, dice que siempre es duro sacar a un participante, “pero esas son las reglas y debo decir que muchas veces no gana quien mejor cocina, sino el que tiene una mejor estrategia y el que más aprende dentro de la competencia en todo sentido: ese que sabe cuándo hacer un plato normal para ir en el grupo y cuándo sacarla del estadio para seguir. Para mí, sin duda, lo más importante es la mentalidad ganadora de cada uno, y que aprovechen las ventajas que logran, pues no usarlas por quedar bien con el público los puede llevar al delantal negro o a la eliminación. Eso no hace una mala persona a un concursante, sino un mejor competidor, un estratégico”.



Y recalca que nadie se gana el concurso sin saber hacer postres. “Muchos llegan con conocimientos de comida de sal, no de dulce, y este apartado es una herramienta fundamental, más aún cuando estamos en un país lleno de postres maravillosos a los que también les vamos a dar más énfasis en esta temporada”.



Sin dar nombres, Nicolás de Zubiría dice que con la mayoría de exparticipantes sigue hablando. “Han quedado grandes amigos con los que converso con mucha frecuencia y también nos vemos, los lazos son muy fuertes”.



Cada año, 'MasterChef Celebrity' es noticia y tendencia, con ediciones de concursantes muy unidos o que pelean, y al televidente le queda solo ver estos hechos y cómo son servidos los platos. Los olores y los sabores se mantienen en el estudio.



Para De Zubiría, esta franquicia es muy poderosa y exitosa en Colombia, así muchas veces no gane en el rating. “A mí me encanta estar en el concurso, es un honor ser parte del jurado de un programa que es de los pocos que es para ver en familia, porque conecta con las raíces, la cultura, las historias y la tierra”.



Con su gran amor por la cocina, Nicolás de Zubiría seguirá llevando a los concursantes al límite porque le gusta que sean competitivos y que se enamoren de lo que preparan y de todos los productos con los que se cocinan los platos.



“Es muy importante para mí contar las historias bonitas de todos los ingredientes que sirven para cocinar”. Porque cocinar es un acto de amor.

