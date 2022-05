Los concursantes del reality de cocina ‘MasterChef Celebrity Colombia’ pasaron un momento muy angustiante luego de que, en medio del llanto y la emotividad por el reto de eliminación, la actriz María Teresa Barreto sufriera un ataque de ansiedad, lo que causó que no pudiera respirar bien y que, por poco, se desmayara.

El pasado 19 de mayo fue transmitido el reto de eliminación en el que se enfrentaron Aída Morales, ‘Tatán’ Mejía, ‘Estiwar G’, Ramiro Meneses, ‘Corozo’ y María T. Barreto; en el que debían preparar un buen café frappé.



Al pasar al atril, las preparaciones que más deleitaron a los jueces fueron la de ‘Estiwar G’ y la de ‘Ramiro Meneses’, por lo que sabían que tenían asegurado su tiquete de permanencia en la competencia.



Quien se llevó las observaciones negativas fue María T., ya que no había logrado la contextura deseada para su crema chantilly y el resultado no les agradó a los chefs. Luego de que se tomara la decisión en conjunto, anunciaron que la actriz debía abandonar la competencia.

#MasterChefCelebrity | Con mucha angustia, María T. se despide de #MasterChefCelebrityColombia



Muchas gracias María T.



Señal en vivo ▶ https://t.co/o4Tkr32yIX | pic.twitter.com/EooPCKkXrn — Canal RCN (@CanalRCN) May 20, 2022

El argumento que dio el jurado Chris Carpentier fue que la concursante se dejó llenar de angustia al ver que su crema no se transformaba en chantilly y empezó a manipularla más de lo debido, cuando en realidad lo necesario es tener paciencia y esperar a que se llene de aire para que se forme la contextura espumosa.



La salida de María T. dejó a sus colegas muy conmovidos, por lo que quisieron darle su mensaje de aliento desde el balcón.



Por su parte, ‘Tatán’ le expresó que la experiencia en la cocina le sería muy útil para crecer cada día más como persona y le deseó muchos éxitos en su vida: “Acá tienes un amigo más”.



Adicionalmente, Ramiro Meneses quiso exaltar a su compañera, no solo por su talento en la cocina, sino también por su gran bondad y honestidad, las cuales la llevaron lejos en la competencia.

#MasterChefCelebrity | María T. es la eliminada y se despide por segunda vez de la cocina de #MasterChefCelebrityColombia 🥺😥



Señal en vivo ▶ https://t.co/o4Tkr32yIX | pic.twitter.com/E7RWQIcfbG — Canal RCN (@CanalRCN) May 20, 2022

El momento de angustia

La actriz derramó lágrimas ante las conmovedoras palabras de sus compañeros y, según afirmó en las entrevistas, tuvo mil sentimientos encontrados que no supo cómo expresar.



En el momento en el que la presentadora Claudia Bahamón le dio la palabra para que respondiera a los elogios de sus colegas, María T. dijo: “Me ahogué como del” y no pudo completar la frase porque se le estaba dificultando respirar.



Al principio, todos pensaron que fue solo por la conmoción y que podría tomar aire para continuar. Sin embargo, la actriz comenzó a sentirse muy mal y no pudo seguir hablando.



Al ver que no podía respirar bien, María T. se angustió aún más, lo que empeoró la situación al punto que Bahamón pensó que se iba a desmayar y fue a socorrerla. Inmediatamente, llamaron a los paramédicos, quienes acudieron al set para evaluar la situación.

Los concursantes que se encontraban en el balcón se mostraron muy preocupados por la salud de su compañera y esperaron a que el personal de salud les dijera qué estaba ocurriendo.



Los médicos concluyeron que era una hiperventilación debido a la ansiedad del momento, por lo que decidieron llevarse a la actriz del set. Entre lágrimas, la concursante expresaba su angustia al sentir que le faltaba el aire.



Afortunadamente, el episodio no pasó a mayores y María T. pudo recuperarse después de unos minutos, aunque no pudo despedirse de sus colegas como deseaba.

El plato que no convenció a los chefs

Previo al último reto de eliminación, se había llevado a cabo el reto de salvación, en el que se decidiría cuáles cocineros llegarían al balcón y se quitarían el delantal negro.

La meta era cocinar una sobrebarriga y les dieron la libertad a los participantes de escoger cómo la prepararían. Aunque parecía un plato sencillo, los cocineros no supieron combinar su ingenio con sus habilidades culinarias.



Algunos optaron por simplemente asar la carne, otros decidieron impresionar a los chefs con algunas coberturas de trigo y yuca, pero ninguno de ellos logró lo que esperaba.

#MasterChefCelebrity | Aída Morales tuvo problemas con las carimañolas 😳😓 y decide no emplatar. El delantal negro es seguro pero ¿qué dirá el jurado? 🤨😲#MasterChefCelebrityColombia



Señal en vivo ▶ https://t.co/o4Tkr32yIX | pic.twitter.com/sucaXSqGZf — Canal RCN (@CanalRCN) May 19, 2022

En particular, Aída Morales quiso hacer unos pasteles de yuca, pero a medida que fue avanzando el reto se dio cuenta que tomó la decisión equivocada. No supo controlar la cantidad de aceite ni pudo darle la contextura que quería a su plato, por lo que se frustró demasiado.



“No lo logré. No voy a presentar nada, porque el resultado de lo que hice no es ni medianamente decente. Yo tengo dignidad, esto es una falta de respeto”, afirmó la actriz entre lágrimas, pero sus compañeros la alentaron a pasar al atril.



A los jurados no les agradó la preparación, pero resaltaron que no lo consideraban una falta de respeto, sino un error que podría cometer cualquiera y que debía ser aprovechado para los próximos retos.



Aunque Morales se llevó las observaciones negativas de los chefs, ninguno de sus contrincantes presentó un buen plato, por lo que se decidió que todos serían enviados a reto de eliminación.

