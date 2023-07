Increíblemente, Luces Velásquez se fue de MasterChef Celebrity, concurso del Canal RCN y del que fue la sexta eliminada.

La reconocida actriz, una de las más importantes del país, la mamá de todos los demás concursantes dejó las cocinas y todos quedaron sorprendidos. Se fue la participante máss organizada en la cocina, organización que envidiaban sus compañeros.



Además de Luces Velásquez estaban en el reto de eliminación Francisca Estévez, Laura Barjum, Karoll Márquez y Carolina Acevedo,



Los jueces les dijeron que era un reto libre con despensa abierta y un tiempo de 60 minutos.

(Tal vez quiera leer: Las arepas venezolanas conquistan los paladares del mundo)



Luces Velásquez se decidió por preparar un pescado, “que se hace rápido”, según dijo.



Al principio del programa, los concursantes hablaron del significado de estar en la quinta temporada del concurso y de lo que habían aprendido.



“Lo fundamental es cocinar como los dioses, porque vamos a cocinar para los jueces, pero también aprender”, dijo Karoll Márquez.



Para Luces Velásquez, su paso por MasterChef Celebrity significó “encontrar gente linda, yo estoy en mi salsa, soy la mamá de muchos hijos. Para mí, la cocina es un estado de meditación, estoy tratando de estar tranquila y que sea lo que tiene que ser. Cocinando hoy, le quiero hacer un homenaje a mis compañeros”.



Y agregó: “Lo mejor de estar en el programa es que he podido rescatar a mi mamá, la traje del cielo y varias veces ha cocinado conmigo”.



La decisión de los jurados, Jorge Raush y Nicolás de Zubiría (Cris Carpentier está en un viaje) fue muy difícil de tomar, porque, entre otras cosas, este año los concursantes son muy buenos y han aprendido más fácil.



La primera en ser llamada al atril fue Kika Estévez, que se siente orgullosa de estar, a los 20 años, en el programa (es la más joven del grupo). La única crítica que recibió tuvo que ver con la salsa que hizo, que le quedó espesa y un poco con su carne.



Carolina Acevedo también estaba nerviosa. Sus langostinos fueron bien recibidos, pese a que no pudo probarlo, porque es alérgica. Su salsa con vino no fue muy alabada.



Karoll Márquez preparó un arroz caldoso exquisito pero el pescado no fue tan alabado. Ante las críticas, Márquez lloró, pero al final terminó defendiendo bien su plato.



El plato de Luces Velásquez, 'Oh qué será', un róbalo, tuvo críticas porque la salsa quedó cruda (especialmente el tomate) y muy fuerte. Las uvas de su ensalada le gustaron a Nicolás de Zubiría.



Laura Barjum se sentía segura con su plato Langostinos a la manga, en homenaje a Isabelita, su nana, y a su barrio Maga, en Cartagena. Le fue bien, pero su salsa tuvo críticas. Jorge Raush quedó impactado con su arroz.



"Todos los platos tienen errores significativos", dijo Raush. Y luego de generar expectiva durante unos segundos. "Fue muy difícil", agregó. "Pero no porque estuvieran buenos, a excepción del plato de Laura, todos tuvieron muchos errores", siguió.



"Se fue la jefa", dijo Juan Pablo Barragán, mientras en el balcón Nela González lloraba.



"Cuando a uno lo educan para cooperar, eso se queda. Y yo sisento que me gané el programa solo por eso", dijo la actriz, que se encargó de consolar a sus compañeros que lloraron.



"Los ciclos se cierran, las telenovelas se acaban, hay que seguir", agregó.



Siguen en la competencia Francisca Estévez, Daniela Tapia, Álvaro Bayona, Laura Barjum, Diego Sáenz, Natalia Sanint, Karoll Márquez, Carolina Acevedo, Juan Pablo Barragán, Martha Isabel Bolaños, Zulma Rey, Adrián Parada, Nela González, El Negrito W, Biassini Segura, Mario Ruiz, Juliana Galvis y Jairo Ordoñez.

(Le puede interesar: ‘Los iniciados’: se estrena la película de un viaje entre el caos y la verdad)



Luces Velásquez ha actuado en producciones como 'La sinfonía de los bichos raros', 'Café con aroma de mujer', 'Pa' quererte', 'Loquito por ti', 'Sin senos sí hay paraíso', 'Bloque de búsqueda', 'Escobar, el patrón del mal', 'La diosa coronada', 'Yo soy Betty, la fea' y 'La hija del mariachi', entre otras.