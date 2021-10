MasterChef: Carla Giraldo intenta hacer las paces con los comediantes

La salida de 'Pity' Camacho de la cocina de MasterChef Celebrity dejó a muy tristes a los televidentes. Aún así, el programa sigue rompiendo récords en redes sociales.



Durante el capítulo anterior, llamó la atención que la actriz Carla Giraldo intentó hacer las pases con Frank Martínez y Liss Pereira.



El primer gesto de paz fue una misiva que, según la paisa, envió a la comediante cututeña: “Yo tomé la decisión de escribirle una carta de amor a Liss y ahí le decía que le ofrecía disculpas, pero ella no me la contestó y llegó más brava”.



Pererira, por su parte, respondió mordazmente cuando se le preguntó en el programa por la carta de Carla: “Patada, caricia, patada, caricia, no más. No me acaricie si me va a patear, para qué“.



Con razón en la actitud de Liss, Carla aseguró que 'iba a por la comediante', como generalmente asegura durante los capítulos del programa.

El abrazo de Frank

A raíz del buen desempeño de Frank durante el primer reto del capítulo, Carla decidió elogiar al comediante, además de darle un pico en la mejilla y un sentido abrazo.



“Bebé, antes te quería sacar, pero ya no”, le dijo al oído Carla a Frank.



La respuesta de Martínez fue una mofa: “Estamos en un duelo. Ella quiere sacarlos a todos y yo a famosos. ¿Quién caerá primero? Tenemos dos lemas similares. El original fue el mío. Son dos fuerzas que en algún punto van a chocar”.

