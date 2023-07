“Es una cocinada más”, dijo Julio César Herrera al inicio del reto de eliminación de ‘MasterChef Celebrity’ el sábado 1 de julio.



Pero no fue así. Fue la última para Herrera, actor, recordado por su personaje de Freddy en ‘Yo soy Betty la fea’. Lo cierto es que muchos televidentes esperaban más de él porque el año pasado su esposa, la también actriz Aida Bossa fue una de las mejores concursantes que dejó la competencia por decisión propia para grabar la telenovela Leandro, donde hizo el maravilloso personaje de la tía Elodia.



Se fue el concursante de los chistes flojos. Nunca dejó de contarlos. También un buen compañero. Y es que si algo ha tenido esta temporada de ‘MasterChef Celebrity’ es que hay un buen ambiente entre los participantes.

Y aunque hay quienes piden guerra y pelea, en un país de peleas a toda hora y todos los días, es bueno ver una competencia sana en la que los concursantes, alejados de sus trabajos, ‘sufren’ y disfrutan cocinar. También se ven muy humanos.



Daniela Tapias, Luces Velásquez, Natalia Sanint, Biassini Segura, Carolina Acevedo, Mario Ruiz y Álvaro Bayona también estaban en este grupo de riesgo.



Y desde el primer momento se notaron los nervios de Carolina Acevedo ante el reto de los jueces: hacer un calentado. La actriz dijo que nunca había preparado este plato. El resto de sus compañeros se vieron más seguros.

Luces Velásquez acudió a la memoria y recordó la receta de calentado que hacía su mamá, y tal vez por la seguridad de tener buena parte de la receta en su cabeza, fue la más adelantada y organizada con su preparación.



Mientras, a Herrera no le funcionó su preparación de lentejas y tuvo que botarlas. Aun así, siguió con su plato y su buen humor.



De pronto, Carolina Acevedo, empezó a llorar sin parar. “Cocinar no gozando no es tan chévere”, dijo. Esto preocupó a sus compañeros, que la aplaudieron. El chef Jorge Rausch llegó a su estación y la abrazo. Y mientras le revisaba su preparación le dijo que estaba bien. También llegó Cris Carpentier a apoyarla.



Daniela Tapias fue la primera en pasar al atril con su plato ‘Valor’, con una propuesta de un calentado en prociones.



El segundo fue Herrera con 'Juepucha socio', en homenaje a Don Chinche. No le fue mal, pero le criticaron cómo puso el huevo en el plato, como si fuera un wok.



El plato de Natalia Sanint fue un homenaje a su papá que la llevó al llanto al recordarlo y que fue muy alabado por los jueces.



'Le calenté' fue el plato de Carolina Acevedo, que también les gustó a los jueces. Hizo un calentado gourmet.



Mario Ruiz lo hizo con pasta y también gustó. Y el de Luces Velásquez, 'Calentado pa' Pipe, fue el mejor plato de la noche. De inmediato fue enviada al balcón.



Biassini Segura dijo que su calentado era "de autor", con mucho achiote, que también gustó. Y el de Álvaro Bayona, 'Hagámosle que hoy es domingo, que también recibió aplausos. Su único error fue ponerle mucha zanahoria.



La decisión, dijo Cris Carpentier, fue muy difícil de tomar. Hubo una gran tristeza entre sus compañeros, varios lloraron. Su falla fue el hogao crudo y más grasa de lo normal. Eso sí, prometió mandar memes y chistes. Y encargó a Jairo Ordóñez la presidencia de Los Roscones, como se llama el grupo de los hombres.