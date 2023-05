En 'MasterChef Celebrity', los protagonistas son los platos: su sabor, su olor y cómo son presentados. Los dos primeros no están al alcance del televidente. El último, sí.



Los famosos que llegan son reconocidos en lo que hacen: actores, cantantes, presentadores, creadores de contenido. Para muchos la cocina no es su fuerte y aquí se alejan de su cotidianidad, enfrentándose noche a noche a nuevos retos culinarios.



La versión colombiana de 'MasterChef Celebrity' ha sido muy exitosa, tanto en el país como en el exterior. Y su cocina sirve para que se graben más concursos internacionales de este tipo.



Otro punto a su favor es la presentadora, Claudia Bahamón, que dice que lo que más le gusta de este trabajo es “conocer seres humanos que lo único que me entregan son enseñanzas de vida, por eso estoy muy contenta con este nuevo equipo de celebridades que llegan”.



Aparecerán este 29 de mayo, a las 8 p. m., en RCN, con el inicio de la quinta temporada del concurso. Los chefs Jorge Rausch, Cristopher Carpentier y Nicolás de Zubiría serán, de nuevo, los jurados, encargados de felicitar a los concursantes, ponerles el delantal negro, decidir quién se salva y quién se va.



En esta temporada hay concursantes que llegaron sin tener idea de cocinar, como las actrices Francisca Estévez, Daniela Tapia (que concursa para honrar a su abuela, que siempre le cocina), Laura Barjum, que afirma que “el universo me venía diciendo hace tiempo que participara así se me quemara un agua”, y Marianela González.



En este grupo también están los actores Juan Pablo Barragán, que quiere “rescatar esa cocina que habita en uno”; Karoll Márquez y Biassini Segura, y el creador de contenido El Negrito.



La actriz Marcela Benjumea aceptó participar “porque me parece que este es un reality donde uno tiene que aprender, necesariamente tiene que aprender, y quienes toman las decisiones sobre los platos son personas que saben muchísimo”, mientras el actor Julio César Herrera comentó: “Estoy acá porque Aida Bossa me obligó”. Bossa, su esposa, participó el año pasado y fue una de las mejores concursantes.

Para que el mundo supiera de ellos de nuevo llegaron el comediante Crisanto Vargas Vargasvil: “Me motivan mis hijos, me motiva la familia y me motivo yo porque hace mucho tiempo, por cuestiones de mi teatro, de los viajes y por la pandemia, me enclaustré en una finca donde soy feliz. Pero quería que la gente me volviera a ver, contarles a los que me estén buscando que estoy vivo”.



Y también la actriz Martha Isabel Bolaños, que “extrañaba mucho el set, extrañaba mis cámaras y extrañaba a mi público”.



La comediante Catalina Guzmán (La Cata con Botas) compite “porque es la cocina más importante del mundo, porque es un sueño, porque Claudia es una mamacita y los jurados son unos cracks”.

Este año participa el sacerdote Walter Zapata. Para él, “estar en MasterChef Celebrity es una experiencia y un reto nuevo. Lo pensé mucho porque uno se expone a los medios, pero también porque este es un programa de la familia, para la familia y hay que hacer presencia de Dios en todos los campos en que podamos hacerlo”.

Y la actriz Luces Velásquez cree que la cocina “es un acto de amor. Quiero transmitir un poquito de lo que yo soy, en lo que yo creo a través de este programa y esa es una manera de expresar el afecto”.



También estarán y con el objetivo principal de no recibir delantales negros, los actores Álvaro Bayona y Jairo Ordóñez; el músico y presentador Diego Sáenz, la locutora Natalia Sanint, las actrices Carolina Acevedo, Juliana Galvis y Zulma Rey; el comediante Adrián Parada, y el empresario digital y creador de contenido Mario Ruiz.

