Master RCN / El otro lado

RCN lo han intentado todo para volver a ser significativo: ficciones, realities, concursos. Y por fin gana con contundencia algo: 'MasterChef celebrity' derrota, y con goleada, a 'Sábados felices'. Y eso es noticia. Y eso hay que celebrarlo.

Ficciones. El Canal RCN lleva tiempo intentando hacer telenovelas y seriados que compitan por calidad narrativa y sentimental. Recordemos 'La ley del corazón', 'Pa’ quererte', el nuevo 'Café', 'Enfermeras'.



Se notan la insistencia y persistencia en querer hacer mejor las cosas. 'Enfermeras' lleva mucho tiempo peleando con dignidad y casi siempre logra estar arriba.



Todas obras bien hechas y con recursividad de historias, tal vez les falta algo de ‘esa grasa’ popular, pero nada más. Como ya lo he dicho por aquí: bien por RCN y sus ficciones. Buenas obras que logran pensar sociedad y ganar el amor del rating. Bien hechas. Fáciles de ver. Televisión familiar total.

‘Realities’. Los fines de semana intentó con 'Factor X', que algo arañó en los sábados, pero poco logró contra los domingos sensacionalistas de Caracol. Pero, ahora sí, con 'MasterChef' está dando la pelea y goleando a los chisteretas de 'Sábados felices'.



La clave no es la decadencia del humor a lo 'Sábados felices', tampoco el jurado. Aunque lo fundamental en un programa reality es el jurado que debe generar el show, el melodrama, el escándalo, los generadores de morbo y conversación.



El jurado de este año tampoco emociona. Rausch sabe, pero es insulso como entretenedor; De Zubiría juega al nueva era y ya; Carpentier, pues nada de diversión. Los tres saben de eso que llaman ‘cocina’ gourmet, lejana del sabor popular; los tres machitos aburren. Enerva eso de solo ‘manes’.



¿Dónde está el atractivo de este 'MasterChef'? En los participantes que brindan el melodrama y la comedia, gracias a su torpeza y precariedad emocional. Eso da para la conversa del televidente.



Y ahí el plato fuerte es Carla Giraldo, que desde que era una niña ha sido una mujer de escándalo, una de las pocas que juegan a vedette en Colombia, en ese gremio solo están Amparo Grisales y Marbelle.



Y para ponerle sabor y picante estuvo la atrevida reina universal de la algarabía, Alicia Machado, ella desde siempre ha estado en la punta de la lengua del mundo con sus provocaciones. Aportó mucho Endry Cardeño y su divertida forma de transgredir y la belleza de Viña Machado que sigue ahí.

Lo mejor para RCN es que finalmente logra que un producto suyo gane y lo haga con contundencia y más contra un rival imbatible como es 'Sábados felices'.



Lo normal es que, si a las ficciones y los programas de diversión les va bien, las noticias suban de sintonía. Pero esto no pasa en RCN. El daño de legitimidad y credibilidad de 'Noticias RCN' no es un asunto de escenografía, ni presentadores, ni secciones, ni directores: es el modo y tono de informar, es su proyecto de periodismo militante. Lástima que las noticias no ayuden para que RCN compita de verdad.

ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com

