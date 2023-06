El actor mexicano Tenoch Huerta (famoso por su papel de Nabor en Aquaman 2), quien recientemente fue acusado por su expareja, la saxofonista María Elena Ríos, de haberse quitado el preservativo durante una relación sexual, sumó dos acusaciones más del mismo tipo.

Ríos compartió los otros mensajes que, dijo, dos mujeres le hicieron llegar en los que se reafirma la acusación de "depredador sexual" que la propia saxofonista hizo hace poco más de una semana y unos días después de que el actor anunciase que dejaría, para defenderse de las acusaciones y limpiar su reputación, una cinta que iba a filmar con Netflix.

"Quiero agradecer a las compañeras que se acercaron para compartirme las violencias que Tenoch también ha ejercido hacia ellas. Ahora sabemos que no estamos solas. No son acusaciones sin sustento. Las violaciones sexuales no son ficción y están fundamentadas", escribió Ríos en su cuenta de Twitter.



A continuación, publicó las capturas de pantalla de un mensaje de correo electrónico en el que una mujer asegura que Huerta y ella estaban manteniendo relaciones sexuales y él se retiró el preservativo sin que ella se diese cuenta y continuó el acto. "A mí también me pasó, conocí a Tenoch. (...) se vino, y 'sin que yo me diera cuenta' se quitó el condón y me la metió otra vez, obviamente no supe que hacer y tengo conversaciones que prueban que yo no sabía cómo reclamarle por lo sucedido", se lee en la captura de pantalla.

Tenoch Huerta en una escena de Aquaman. Foto: Archivo EL TIEMPO

El segundo testimonio es de otra mujer que relata, que ella estaba emocionada de "tener la oportunidad de estar con Tenoch" y que, revisando los mensajes con su mejor amigo, vio que le había contado que estaba preocupada porque no tenía su periodo. "Tenoch se había quitado el condón después de venirse y me la metió pensando que yo no me daría cuenta porque estaba boca abajo", relata la segunda mujer en sus mensajes.



Con estas dos acusaciones suman tres del mismo tipo contra el actor, al sumarse a la de María Elena Ríos. El pasado 12 de junio, Huerta calificó como "falsa y completamente sin fundamento" la acusación de depredador sexual que Ríos lanzó contra él unos días antes.



"Aunque de ninguna manera soy perfecto, sé que estas acusaciones son simplemente falsas (...) Debo rebatir las afirmaciones que son tanto equivocadas como ofensivas", expuso el actor en un comunicado difundido a través de Instagram, en el que anunció la contratación de un equipo legal para proteger su "reputación".



