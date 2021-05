Marvel Studios presenta un adelanto de sus próximas películas

Acompañado de un mensaje esperanzador, los estudios Marvel revelaron un video de tres minutos en el que capturan los momentos más emotivos de su universo cinematográfico y en el que revelan lo que vendrá.

En principio se aprecian fragmentos de Avengers: End Game, Guardianes de la galaxia, Ant-Man, Capitán América,Black Panther y Iron Man entre otras producciones.



Después aparecen adelantos de las películas que integrarán la fase 4 del MCU, como es conocido el Universo Cinematográfico de Marvel por sus siglas en inglés. También se confirman las fechas de estreno de las que se verán este año: Black Widow para julio; Hang-chi la leyenda de los diez anillos para septiembre; Eternals, en noviembre, y Spider- Man: No Way Home, que llegará en diciembre.

(Le sugerimos: Este es el tráiler de la esperada película de Black Widow)



El video cierra con el anuncio de los títulos para el 2022: Doctor Strange: in the Multiverse of Madness (marzo), Thor: Love and Thunder (mayo), Black Panther: Wakanda Forever (julio) y The Marvels (noviembre).



Y en el 2023, Marvel Studios estrenará Ant-Man and the Wasp: Quantumania (febrero) y Guardianes de la galaxia volumen 3 (mayo).

