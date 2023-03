Disney, una de las compañías de entretenimiento más importantes a nivel mundial, no está pasando por su mejor momento financiero, ni de imagen, pues a la oleada de despidos masivos de la compañía, se le suma el arresto de Jonathan Majors, uno de los nuevos rostros del Universo Cinematográfico de Marvel por su papel de 'Kang el conquistador'.



Majors fue arrestado en los últimos días acusado por violencia de género.



Según reportó el portal ‘TMZ’, el artista fue detenido el sábado tras atacar a una mujer de 30 años, presuntamente su pareja sentimental, luego de mantener una fuerte discusión que desencadenó en gritos y un supuesto intento de estrangulamiento.



La policía argumentó que la afectada tenía heridas visibles en su cabeza y cuello, por lo que se hizo el procedimiento de atención correspondiente.

Jonathan Majors es el protagonista de Creed III Foto: EFE

No obstante, el abogado del actor negó las actuaciones sobre su cliente: “Jonathan Majors es completamente inocente y es probable que sea víctima de un altercado con una mujer que conoce (...) estamos reuniendo y presentando pruebas rápidamente al fiscal de distrito con la expectativa de que todos los cargos se retiren de manera inminente”.



“Toda la evidencia demuestra que el señor Majors es completamente inocente y no la agredió en absoluto. Lamentablemente, este incidente se dio porque esta mujer estaba pasando por una crisis emocional, por lo que ayer (sábado) fue llevada a un hospital (...) La policía de Nueva York está obligada a realizar un arresto en estas situaciones, y esta es la única razón por la que el señor Majors fue detenido”, agregó.



Majors fue acusado horas más tarde de tres cargos de intento de agresión en tercer grado, un cargo de acoso con agravantes en segundo grado y un cargo de acoso en segundo grado.



¿Cómo afecta su arresto al Universo Marvel y sus películas?

Majors, de 33 años, es uno de los actores con mayor proyección dentro del universo cinematográfico de Marvel. Tras su participación en la película de Netflix ‘Más dura será la caída’, su incursión a esta franquicia de Disney le dio un nuevo empujón a su carrera en Hollywood.

Su papel de ‘Kang el conquistador’ en la serie de ‘Loki’, siendo el antagonista de 'Ant-man y la avispa: Quantumania' y su protagónico en ‘Creed III’, demostraron su buen momento en el séptimo arte hasta el pasado sábado.



Ante esta coyuntura, miles de fanáticos de Marvel se han preguntado sobre el futuro de las series y largometrajes de la compañía con la posible exclusión de Majors del papel de ‘Kang’.



Había apuestas acerca de si los multiversos que se han mostrado en cintas como 'Doctor Strange en el multiverso de la locura' o 'Spider-Man: No Way Home' se convertirían en la nueva clave narrativa de las futuras fases. Si era así, estaba claro que Kang tenía un sitio reservado.



Ya lo dijo alguna vez el vicepresidente de producción y desarrollo, Stephen Broussard, al podcast 'D23 Inside Disney', cuando se refirió al personaje al decir que una de las nuevas propuestas llevaría el nombre de 'The Kang Dinasty'.



"Cuando echamos la vista atrás al final de la Saga del Infinito, en la que Thanos era el gran villano, hay que tener en cuenta que no sabíamos muy bien hacia dónde iban las tres primeras fases".



De igual forma, Disney no se ha pronunciado ni ha dado un veredicto oficial respecto a lo sucedido con el intérprete, por lo que de ser removido del cargo, portales especializados argumentan que la franquicia no tendría problema alguno para seguir la guía estructural de la trama del Multiverso.



REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

