En un movimiento histórico dentro de la industria del cine, los equipos de efectos visuales (VFX por sus siglas en inglés) en Marvel Studios están a punto de dar un paso significativo hacia la sindicalización.



El 7 de agosto, se emitió un comunicado de prensa que anunciaba que varios trabajadores de efectos visuales en Marvel Studios habían expresado su deseo de ser representados por la Alianza Internacional de Empleados de Escenarios Teatrales (IATSE).

Este hito en la industria del cine marca la primera vez que los profesionales de efectos visuales buscan sindicalizarse de manera colectiva, en un esfuerzo por asegurar protecciones y beneficios similares a los de sus colegas en otras áreas de la producción cinematográfica.

Ahora bien, de acuerdo con el medio Variety, el proceso de sindicalización está programado para avanzar el 21 de agosto, cuando los equipos de efectos visuales comenzarán a emitir sus votos para determinar si desean ser representados por IATSE.

Ant-Man and The Wasp: Quantumania Foto: Marvel Studios

Bella Huffman, coordinadora de VFX, compartió su perspectiva sobre la necesidad de esta sindicalización: "Los tiempos de entrega no se aplican a nosotros, las horas protegidas no se aplican a nosotros y la equidad salarial no se aplica a nosotros. Los efectos visuales deben convertirse en un departamento sostenible y seguro para todos los que han sufrido demasiado y para todos los recién llegados que necesitan saber que no serán explotados".

La IATSE representa a más de 168,000 técnicos y trabajadores de la industria del cine y la televisión, y ha sido históricamente un defensor de los derechos laborales en la industria del entretenimiento. Aunque otros roles en la producción cinematográfica han sido representados por este sindicato en el pasado, los profesionales de efectos visuales han permanecido mayormente sin estar en estos grupos hasta ahora.

Manifestación de guionistas en el día 100. Foto: EFE

"Durante casi medio siglo, a los trabajadores de la industria de efectos visuales se les ha negado las mismas protecciones y beneficios en los que han confiado sus compañeros de trabajo y compañeros de equipo desde el comienzo de la industria cinematográfica de Hollywood", declaró Mark Patch, organizador de efectos visuales de IATSE, en el comunicado.

Esto ocurre en el marco de las protestas que iniciaron en mayo con el Sindicato de Guionistas (WGA) y posteriormente con el Sindicato de Actores (SAG-Aftra).



Entre las peticiones se demandan un aumento en sus remuneraciones y mejores condiciones de trabajo, pues consideran que sus salarios y entorno laboral no han sido adecuadamente adaptados a la inflación y a los cambios ocasionados por la aparición del streaming.

Laura Natalia Bohórquez Roncancio

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

