Es indiscutible que el papel del personaje de la saga de X-Men más querido por los fanáticos estaba hecho a la medida de Hugh Jackman. En realidad, su despedida en Logan causó mucho revuelo entre esos seguidores que aún hoy, se preguntan: ¿podrá alguien reeemplazarlo?

En realidad tanto la saga de los X-Men y el futuro de Wolverine, están ahora en manos de Marvel y del cerebro del todo universo cinematográfico de sus superhéroes, Kevin Feige, quien será el que tome la decisión acerca de nuevas aventuras y,sobre todo, del regreso del fantástico héroe de las garras. Aunque ya suena un nombre para elnuevo Wolverine.



Se trata de Taron Egerton, quien ya tuvo un acercamiento con Feige y parece que le expresó su deseo de ser parte de Marvel. Eso encendió la atención de los seguidores de Wolverine,al punto de comenzar a proponer su nombre para el papel.

“No creo que esté mal decir eso. Estaría emocionado pero también aprensivo, porque Hugh está tan asociado con el personaje que me pregunto si sería muy difícil para otra persona hacerlo. Pero si afortunadamente se da el caso, me darán una oportunidad”, dijo Egerton en una entrevista con The New York Times al respecto.

Taron Egerton dará vida al reconocido cantante británico Elton John. Foto: Twitter: @ParamountUK

El actor demostró que quiere el papel y a la vez reconoció el trabajo de Jackman, dejando la puerta abierta para una transición generacional. Taron Egerton es recordado por su trabajo en la saga de espías (con toques de superhéroes) en las películas de Kingsman y el filme acerca de la vida del cantante británico Elton John Rocketman,



Dos ejemplos de una carrera versátil y con buena respuesta de la crítica, que le daría un nuevo nivel al superhéroe brutal y muy sufrido de la saga de los X-Men. Para muchos es el actor perfecto para asumir el reto.



