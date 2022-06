Web Weaver se llama el primer Spider-Man gay que presentó Marvel y que se verá en la parte 5 de la serie 'Edge of the Spider-Verse'.

Tras 80 años de existencia, el héroe arácnido tiene una vida diferente, sin olvidar nunca su obligación de luchar por el planeta.



Para darlo a conocer, en su cuenta de Twitter el guionista Steve Foxe presentó una imagen de lo que será este personaje que hace parte de la comunidad LGBTIQ.



“Sorpresa: ¡Tuve el gran honor gay de ayudar a co-crear Web Weaver, quien hará su debut en EDGE OF THE SPIDER-VERSE #5 este septiembre! Diseñado por la única Kris Anka, con una portada de José María Casanovas, ¡ junto con nuestro artista de interiores que se revelará pronto! ¡Muchas gracias a Kaeden McGahey, Lindsey Cohick y Nick Lowe por traerme a la familia arácnida! No puedo esperar a que la gente conozca a Web-Weaver por primera vez y espero que no sea la última”, escribió.



Este Spider-Man se une a Jon Kent, hijo de Kal-El, de DC Cómics, que hace algún tiempo apareció y es homosexual.

(Tal vez quiera leer: El día en que César Augusto Londoño viajó 5.000 km para conocer a Sabato)