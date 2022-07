Al igual que la etapa anterior, la Fase 5 del MCU estará repleta de acción pero carente de una película de los “Vengadores”. Durante el panel de Comic-Con en San Diego, Marvel reveló las películas que se incluirán en cada etapa, las cuales se extienden hasta el 2025. Sin embargo, lo que llamó la atención a los fanáticos es que solo habrá dos de las icónicas cintas que reúnen a los superhéroes y sus historias en un gran evento.

La “Saga del Infinito”, conformada por las Fases 1, 2 y 3, empezó con “Iron Man” y concluyó con “Avenger: Endgame”. Mientras tanto, la nueva narrativa están trabajando se llama la “Saga del Multiverso”.

Aunque se han anunciado las fechas de estreno para las dos películas de los “Vengadores” que llegarán en la Fase 6, todavía no se han elegido a los directores que estarán a cargo de estos megaproyectos.

Cuando Marvel empezó a construir su universo cinematográfico y confluyó a muchos de los personajes en una sola película, “Vengadores”, revolucionaron la forma en la que se hacía cine de superhéroes. Sin embargo, en las primeras tres fases, tuvieron cuatro de estas cintas, lo cual le dio ciertas lecciones.

De acuerdo con el presidente de la compañía, se dieron cuenta que “Avengers”, por su nombre en inglés, debían marcar la culminación de una saga, en lugar de una fase.



“No vamos a culminar cada 10 meses en una película de los “Vengadores”. Y cada una de las películas en sí ahora se ha vuelto bastante grande y son eventos cruzados en muchos sentidos. Después de la experiencia creativa que tuvimos con Infinity War y Endgame, parecía que se trataba de coronar una saga”, explicó Kevin Feige.

Por ello, dado que la “Saga del Multiverso” finaliza en la fase 6, será recién en dicha etapa cuando se lanzarán las dos películas de “Vengadores” que se anunciaron en Comic Con: “Avengers: The Kang Dynasty” y “Avengers: Secret Wars”, las cuales pondrán fin a las historias que se han construido minuciosamente en series y filmes.

No obstante, esto no significa que en las Fase 4 y Fase 5 la audiencia no pueda ver a varios superhéroes importantes reuniéndose, tal como vimos en “Spider-Man: sin camino a casa” y “Doctor Strange: multiverso de la locura”. Lo mismo sucederá con “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”.

Además de las películas de los “Vengadores” como cierre de narrativas, Kevin Feige comentó que también requieren más tiempo para llegar a la culminación, pues el Universo Cinematográfico de Marvel se está expandiendo, introduciendo a nuevos personajes y villanos.



“La verdad es que cuando estábamos haciendo la Fase 1, la Fase 2 y la Fase 3, hubo menos proyectos durante más años. Eran proyectos más pequeños e historias de personajes individuales, y en ese momento se sintió apropiado, que después de cada dos o tres años que tomaba una fase, haríamos una película de los Vengadores”, comentó Feige a “MTV News”.

Adicionalmente, gracias a la plataforma de Disney+ y la adquisición de Fox, el MCU ha podido incluir a icónicas figuras de los cómics como Deadpool, los Cuatro Fantásticos y, recientemente, los mutantes.



Esto permitirá que los fans creen más vínculos con los nuevos héroes y villanos que están siendo presentados.

¿Cuándo se estrenarán las próximas películas de Los Vengadores?

Aún no sabemos hacia dónde podrían estar dirigiéndose todos estos personajes para las siguientes películas de los “Vengadores”, pero lo que es seguro es que los guionistas están siendo minuciosos con la construcción de las nuevas historias y cómo se relacionan. Por ello, las cintas tomarán un par de años más en realizarse y estar disponibles en salas de cines.

Fecha de estreno de las últimas producciones de la Fase 4 del MCU

Tal como se anunció en el evento, las producciones con las que terminará la Fase 4 de Marvel se estrenarán este 2022. La primera es la serie de televisión basada en el personaje She-Hulk; la segunda, es la secuela que seguirá explorando el incomparable mundo de Wakanda.



“She-Hulk” - Fecha de estreno: 17 de agosto de 2022.

“Black Panther: Wakanda Forever” - Fecha de estreno: 11 de noviembre de 2022.

GIANELLA ALTUNA - EL COMERCIO (GDA)

¿Cuándo se estrenan las producciones de la Fase 6 del MCU?

Los anuncios de las producciones de la Fase 6 ha llegado con una gran sorpresa: “Los 4 fantásticos” regresarán a Marvel con un largometraje. A este se le suman dos películas más sobre los “Avengers”: “Vengadores: La dinastía de Kang” y “Vengadores: Secrets Wars”.



“Fantastic Four” - Fecha de estreno: 8 de noviembre de 2024.

“Avengers: The Kang Dynasty” - Fecha de estreno: 2 de mayo 2025.

“Avengers: Secret Wars” - Fecha de estreno: 7 de noviembre de 2025.

