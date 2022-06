En abril de este año el estudio había revelado un tráiler preliminar junto con el póster oficial de 'Thor: Love and Thunder', la cuarta del dios del trueno en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).



(Más: 'Thor: Love and Thunder' revela su primer avance y fecha de estreno en 2022)

De acuerdo con el adelanto final de la cuarta entrega de la franquiciaThor reunirá un nuevo equipo que estará integrado por su ex-novia, Jane Foster, Korg, Valquiria y hasta los Guardianes de la Galaxia.



Este es el tráiler final de la película que se estrenarse el próximo 7 de julio en las salas nacionales:

Este adelanto como en los anteriores, da cuenta de una llamativa secuencia de batalla con el villano, en un mundo donde pareciera no existir el color.



En cuanto al primer avance, se puede ver que Thor ha decidido tomar las riendas de su vida luego de los sucesos de 'Infinity War' y 'Endgame', que le dejaron una profunda desilusión y una pérdida de su estado físico.



(Tal vez sea de su interés: Christian Bale será el villano en 'Thor: Love and Thunder')



Por otro lado, se ve que continúa viajando por diferentes mundos con los Guardianes de la Galaxia, además de que siguen las disputas por el liderazgo con Star-Lord. Por otro lado, se destaca que la Gamora de la línea temporal del Thanos que perdió ante Iron Man no aparece junto al equipo.



Además, se puede apreciar a quién sería Jane Foster (Natalie Portman) con el martillo del dios del trueno, el mismo que destruyó Hela en 'Thor: ragnarok'. Al ser portadora de esta arma, la actriz luce la armadura del hijo de odin y ostenta el poder del trueno.

