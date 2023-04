Jonathan Majors, quien interpreta a 'Kang, el conquistador', un supervillano ficticio que aparece en los cómics estadounidenses de Marvel, podría perder su papel, tras ser arrestado por violencia doméstica el pasado 25 de marzo, de acuerdo con lo dicho por el periodista Jeff Sneifer.

Cada semana, el escritor y reportero de entretenimiento Jeff Sneifer, junto a John Rocha, conduce el pódcast dedicado a temas del mundo cinematográfico, televisión y entretenimiento, 'The Hot Mic', distribuido por Apple.

En esta oportunidad, aprovecharon para hablar del futuro de Jonathan Majors en la compañía cinematográfica de Marvel. Según explicó Sneiffer, el estudio está viendo la posibilidad de reemplazar al actor estadounidense por Damson Idris, uno de los favoritos para interpretar al villano 'Kang'.

El nigeriano, de 31 años, es conocido en el mundo del entretenimiento por protagonizar el drama policiaco 'Snowfall', de John Singleton, y ser parte del elenco principal de la película de acción de Netflix 'Zona de riesgo'.

La compañía aún no ha tomado una decisión al respecto, pues no se conoce un comunicado oficial que dé cuenta sobre el posible despido del actor en futuras producciones.

Sin embargo, Jeff aseguró que la compañía estaría dispuesta a encontrar soluciones, en el caso de hallar culpable a Majors por violencia doméstica. "El estudio está inmerso en discusiones internas para encontrar posibles opciones, respecto a lo que suceda con el futuro del actor".

Así las cosas, el actor que da vida a 'Damian Anderson' en la trilogía de 'Creed' ha asegurado ser inocente de los cargos que se le culpan, pues por medio de sus abogados afirmó que tiene pruebas contundentes.

Jonathan Majors fue acusado por intento de agresión en tercer grado. Foto: EFE/Tolga Akmen

Sin embargo, por parte de la industria de Hollywood no ha recibido buenos comentarios. El director A.B Allen explicó en sus redes sociales que su experiencia con Majors no había sido la mejor.

"Hay un actor en particular, nuevo en Hollywood, con el que todo Twitter se ha enamorado, en realidad es una persona perversa, cruel y abusiva, tanto personal como profesional", expresó Allen cuando se enteró de la noticia.

Jonathan Majors es acusado de golpear a su pareja



Jonathan Majors es el protagonista de Creed III Foto: EFE



Según reportó el portal de noticias 'TMZ' el actor fue detenido el sábado 25 de marzo, tras haber agredido a su pareja sentimental, mientras se encontraban a bordo de un taxi, en Manhattan, Nueva York.

La policía de New York informó que la mujer de 30 años había sido agredida físicamente y tenía lesiones leves en la cara y el cuello, según explicó el canal estadounidense 'CNN'.

Luego de eso, Majors fue detenido, pero a las pocas horas fue puesto de nuevo en libertad. Además, se conoció que el artista había llamado al 911 preocupado por la salud mental de su pareja, después del altercado que habían tenido.

Los mensajes de la presunta víctima



En diálogo con 'TMZ', la abogada de Jonathan, Priya Chaundry, aseguró que tenía pruebas suficientes para demostrar la inocencia del estadounidense.

En una conversación que reveló el mismo medio de comunicación anteriormente citado, la pareja sentimental del actor había mandado algunos mensajes el mismo día del arresto.

"Por favor, dime que estás bien cuando leas esto. Me dijeron que no te pondrían ningún cargo" y "Cuando vieron mis heridas y supieron que nos habíamos peleado, me dijeron que tenían que arrestar por protocolo", se lee en la conversación.

Todavía es incierto el futuro del actor en Marvel, aunque se ha declarado inocente y ha revelado algunas pruebas, aún no se ha deliberado cuál será su futuro.

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO