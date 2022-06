Hace 20 años, Sony pudo comprar los derechos de todos los personajes de Marvel por 25 millones de dólares.



Luego de poner en marcha su famoso universo cinematográfico de Marvel (MCU), el estudio se ha convertido en una de las franquicias más rentables de la historia del cine.



Sin embargo, según informa The Wall Street Journal la historia podría haber sido muy distinta si se hubiese llegado a dar la compra de Marvel por Sony hace más de 20 años.



¿En qué consistía el acuerdo?

Se conoce que, las conversaciones entre ambas compañías empezaron en 1998, cuando Sony intentaba adquirir los derechos cinematográficos de Spider-Man. En aquel entonces Marvel estaba lejos del mundo cinematográfico, no producía películas y estaba empezando a firmar acuerdos para ceder a los estudios las historias de sus personajes más famosos.



En ese momento la editorial de historietas acababa de salir de la quiebra, y por esta razón se entiende este ofrecimiento a Sony, el acuerdo incluía un paquete con todos los personajes y sus derechos.



Ike Perlmutter le hizo una contraoferta, consistía en que Sony no solo adquiere los derechos Spider-Man, sino también casi todos los personajes de Marvel, incluyendo a Thor, Iron Man y Black Panther. Una negociación que le hubiese costado a Sony solo 25 millones de dólares.



En la actualidad, esta negociación no realizada es considerada como uno de los mayores errores empresariales de la historia.

Tendencias EL TIEMPO