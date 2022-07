Este 23 de julio a las 5 p. m., 7 p. m. hora Colombia, tuvo lugar en la Sala H del Centro de Convenciones de San Diego uno de los paneles más esperados de la Comic-Con de San Diego: la presentación de Marvel Studios donde se espera que se revele el futuro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM o MCU en inglés).

Se trata de la primera vez que la compañía regresa a la convención desde 2019, año en que Kevin Feige, el director de la casa productora, reveló las películas que conformarían la primera mitad de la Fase 4 del UCM.



Tras unas breves palabras de Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, el hall H de San Diego Comic Con, área donde ocurren los mayores anuncios de la noche; se iluminó con una línea de tiempo de la Fase 5 del UCM. Un total de 12 películas y series, entre anunciadas y nuevas que los fanáticos estarán ansiosos por ver.

Fase 5

-Secret Invasion: primavera del 2023, serie.



-Loki temporada 2: verano del 2023, serie.



-Blade: noviembre del 2023, película.



-Ironheart: otoño del 2023, serie.



-Agatha: Coven of Chaos: invierno del 2023, serie.



-Captain America: New World Order, 3 de mayo del 2024, película.



-Daredevil: Born Again: primavera del 2024, serie de 18 episodios.



-Thunderbolts: julio del 2024, película.

Fase 6

-Fantastic Four: 4 de noviembre del 2024, película.



-Avengers: The Kang Dynasty: 2 de mayo del 2025, película.



-Avengers: Secret Wars: 7 de noviembre del 2025.

Además de revelar la alineación de la Fase 5, Marvel Studios reveló algunos 'tráilers'.

'She Hulk: Attorney at law'

Se confirma que, antes de estar en su nueva serie, Charlie Cox volver a aparecer como Daredevil en esta producción junto a Tatiana Maslany.

'Black Panther: Wakanda Forever'

El momento más emotivo del panel de Marvel Studios. Las estrellas de la película presentaron el primer adelanto de la película que continúa la historia de Wakanda, pero sin T’Challa, cuyo intérprete, Chadwick Boseman, falleció.



Entre las novedades, destaca el ingreso del mexicano Tenoch Huerta como Namor el Submarinero; un rey que pondrá en aprietos a la nación africana.

'Secret Invasion'

Mostrado como exclusiva a los asistentes al panel presencial de San Diego, el tráiler muestra el retorno de Nick Fury (Samuel L. Jackson) en un área de bosques. La serie promete ser el proyecto de Marvel más oscuro hasta el momento.

Just announced in Hall H:



Marvel Studios' Secret Invasion, an Original series, streaming Spring 2023 on @DisneyPlus. #SDCC2022 pic.twitter.com/Werg7vGvlP — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022

'Ant-Man and the Wasp: Quantumania'

Otro tráiler exclusivo del panel H, no revelado aun en redes. La película muestra que Ant-Man escribió un libro sobre cómo salvó al mundo. Además, él y otros héroes son trasladados al Reino Cuántico, donde se encuentran con Kang (Jonathan Majors), el nuevo villano. También aparece Modok, otro villano clásico de Marvel Comics.

'Guardians of the Galaxy Vol. 3'

El cierre de la trilogía de James Gunn mostró sus primeras imágenes, pero no un tráiler propiamente dicho. Se ven fragmentos del pasado de Rocket (Bradley Cooper), así como al villano High Evolutionary, cuyo actor, Chukwudi Iwuji, apareció en el Hall H disfrazado del personaje.

Just announced in Hall H:



Marvel Studios' Guardians of the Galaxy Vol. 3, in theaters May 5, 2023. #SDCC2022 pic.twitter.com/aTWVTPf9yc — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 24, 2022

Series animadas

El ‘live action’ no es el único en lo que se está enfocando Marvel Studios y el 22 de julio reveló sus planes en el plano de la animación. De los proyectos anunciados, uno de los más interesantes fue 'Spider-Man: Freshman Year', una precuela animada a la primera aparición del Hombre Araña en el UCM que saldrá en el 2023. Este proyecto vino con dos sorpresas adicionales: en primer lugar que ya tiene una segunda temporada confirmada que se titulará 'Spider-Man: Sophomore Year', así como el hecho de que en el elenco de la misma participará Charlie Cox, actor que interpreta a Matt Murdock/Daredevil en la serie original.



Asimismo, aficionados de 'What If...?' se alegrarán saber que habrá una segunda temporada de la serie, así como el esperado spin-off de 'Marvel Zombies' donde los héroes se tendrán que enfrentar a un apocalipsis causado por los muertos vivientes.



Por último, aquellos con un gusto por la nostalgia también recibieron lo suyo con un primer vistazo a 'X-Men ‘97', continuación de la serie animada de los Hombres X de los 90 que se estrenará en la segunda mitad del 2023.

Just announced at #SDCC2022:



Marvel Studios’ What If…? Season 2, an Original series, streaming early 2023 on @DisneyPlus. pic.twitter.com/zbqClqfrfJ — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 22, 2022

El Comercio/ Perú (GDA)

Más noticias