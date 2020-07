Marvel compró las franquicias de 'Alien' y 'Depredador'

Esta adquisición plantea muchos escenarios relacionados con la aparición de estos famosos antagonistas en el universo de los supérhéroes de la compañía o el desarrollo de una nueva saga cinematográfica o un campo de negocio orientado a otros públicos.



Precisamente, un nuevo informe de IGN, la adquisición no significa que Marvel traerá a ninguno de los monstruos a su universo de Avengers.



Pero 'Alien' y 'Predator, podrían poco a poco ir ganado terreno para un encuentro en las viñetas o en el cine en el futuro, con otros personajes de Marvel.

El editor en jefe de Marvel, C.B. Cebulski, le dijo a IGN que "No hay nada más emocionante que una historia que te mantendrá al borde de tu asiento, y Alien y Predator (Depredador) lo han repetido una y otra vez!

Su comentario refleja de manera indirecta que las posibilidades que la reactivación en el ámbito cinematográfico sería una realidad y que el empuje a nuevas aventuras en los cómics serían también parte de las metas con esta adquisición.

Pero no será fácil, cabe recordar que las más recientes películas de esto alienígenas no tuvieron el impacto que se esperaba. La cinta 'Alien: Covenant', estrenada en 2017, tuvo buenos números de taquilla, pero no mantuvo el brillo para crear una nueva saga de horror espacial.



Póster de 'Alien: el octavo pasajero', de 1979 Foto: IMDb

Sumado al comentario reciente de la actriz Sigourney Weaver (protagonista de las cuatro películas de 'Alien'), quien reconoció que no estaba lista y necesitaba descansar de una saga, que comenzó en 1979.

Sigourney Weaver en una escena de Aliens: el regreso, la segunda película de la saga, de 1986. Foto: Twentieth Century Fox

Algo similar sucedió con 'Depredador' ('Predator'') que se estrenó en 1987 y causó un gran impacto entre los fanáticos al contar la batalla de un extraterrestre letal contra un equipo militar que estaba en una misión en la selva.

Su éxito llevó a una segunda parte que no fue tan valorada por el público y, en el 2010 se quiso explotar más la franquicia con 'Depredadores', pero no funcionó.



En el 2018 se insistió con 'El depredador', un giro en el estilo con mucha sangre y hasta un poco de humor, pero la película le quedó debiendo a sus fanáticos.

'El Depredador', la película del 2018, intentó dar un giro a la historia y crear una nueva saga Foto: Twentieth Century Fox

El universo de Alien y Depredador ya había sido expandido en los cómics de Dark Horse en los 90, enfrentándolos entre sí. También se rodó una película 'Alien vs Predator', del 2004 y se abrió campo en el terreno de los videojuegos.



Pero el panorama a futuro es positivo, de acuerdo a la opinión de .C.B. Cebulski en el artículo de IGN.

"Puedo recordar claramente dónde estaba cuando vi cada una de estas obras maestras modernas por primera vez, y me deleito en cómo ambos tejen magistralmente el terror y el drama extraterrestres en algunas de las escenas más icónicas que hemos visto en el cine", dijo.



Además, agregó que se trata de un legado con el que "vamos a estar a la altura". Una frase que recalca que habrá futuro alrededor del futuro de estos seres que tienen en común la idea de hacerle pasar un mal rato a la humanidad, pero que se convirtieron en amados referentes del cine de terror y ciencia ficción.



