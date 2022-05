La emoción de los fanáticos de Doctor Strange con seguridad es indescriptible: la próxima película del excirujano Stephen Strange traerá sus mejores y peores facetas, gracias a los portales que se abrirán alterando el tiempo y el espacio en distintos momentos de la trama.

¿Pueden imaginar a un malvado Doctor Strange? La nueva película de Marvel sobre este querido personaje que aprende de las artes místicas después de que un accidente acabó con su brillante carrera como médico llega en un tono más oscuro: Doctor Strange: en el multiverso de la locura (Doctor Strange in the Multiverse of Madness se estrena este jueves, con el broche de ser la primera superproducción del 2022 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).



Como todas las historias de este brillante mundo de superhéroes, el nuevo relato de Strange está conectado con otras películas. No es necesario haber visto las 26 producciones de Marvel para la gran pantalla ni sus seis series de streaming, pero ayudará mucho con el contexto si conoce la trama de la más reciente cinta de Spider-Man (No Way Home) y las tres últimas entregas de Avengers –La Era de Ultrón, Infinity War y Endgame–, así como algunos episodios de WandaVision y Loki. Claro, y conocer los orígenes del doctor, que fueron relatados en la película de 2016.



“Creo que es emocionante cuando sabes que vas a desafiar a un personaje y probar sus límites, y ver cómo los desafíos lo van cambiando, en quién se transforma al final. Es un poco como una progresión, una experiencia de aprendizaje para él, de su desarrollo. Al mismo tiempo, es un medio para abordar la nueva fase, la más fantástica del MCU, esta cuarta fase del multiverso”, cuenta Benedict Cumberbatch, el actor británico que vuelve a ponerse en la piel de Doctor Strange y que con una carrera brillante, a los 45 años ha optado al Óscar en dos oportunidades, y que es recordado por sus actuaciones en The Power of the Dog, El código enigma (The Imitation Game), Agosto y El quinto poder.



Esto contó acerca de Doctor Strange: en el multiverso de la locura, filme que es dirigido por Sam Reimi y en el cual también actúan Benedict Wong, Rachel McAdams, Chiwetel Ejiofor, Elizabeth Olsen y Xochitl Gómez.

¿Puede hablarnos del tono de la película?



Estoy feliz de que sea más oscuro. Francamente, la primera película también funcionó cuando se piensa en la agitación que experimentó mi personaje en su vida y la puesta a prueba de su carácter, un hombre que está en la cima. Es muy arrogante, pero por una buena razón. Es un extraordinario neurocirujano que luego tiene las manos arruinadas en un accidente automovilístico casi fatal. Digo, mi personaje surge a partir de una situación tenebrosa.



Si piensas las cosas en términos de luz y oscuridad, en las máscaras del teatro, la comedia y la tragedia, el conflicto entre esas dos cosas tiene un lado muy rico, identificable y universal de la vida. Así es la vida. Es este tipo de broma cósmica y cómica de la tragedia. Quiero decir que estas cosas existen juntas.



Creo que tiene una increíble cantidad de inventiva y emociones, sorpresas, nuevos personajes, giros y desarrollos de la trama realmente inesperados. Considero que, al mismo tiempo, tiene dos tonos muy separados: uno es muy oscuro y el otro, irreverente, sarcástico y divertido. Pero hay algunos momentos que dan miedo, tiene una veta de terror. Es una película con mucho sabor a Sam Raimi, que produce su propia emoción para mí y para la audiencia.

Elizabeth Olsen interpreta a Wanda Maximoff, más conocida como la Bruja Escarlata. Foto: Marvel Studios

¿Cómo fue trabajar con él?



Sam es encantador. Su posición en esta industria y en este género en particular es legendaria; pero él es muy humilde y colaborador. Es tu mejor primera audiencia. Él realmente te alienta a impulsar tus ideas y a lograrlas. Tiene el buen gusto de señalar lo que está bien y lo que está mal.



¿Dónde empieza Doctor Strange en esta película?



Siento –supongo que les sucede lo mismo a la audiencia y a los fans– que este extraordinario personaje parecía ser todopoderoso y perfecto. Quería saber cómo había llegado allí. De repente estaba haciendo en esas películas cosas que eran bastante deslumbrantes y maravillosas de interpretar. Pero me preguntaba cuánto le costaba o cuánto le costaría continuar desarrollándose de esa manera y acumulando poder y habilidades. La película es un análisis de cuál es el sacrificio. Conocemos la tontería del superhéroe solitario. Es como que, tú sabes, tienes que luchar por tu cuenta. Pero en realidad se trata más de con qué tienes que aliarte para poder lograr tus objetivos: los sacrificios involucrados allí. ¿Los riesgos valen la pena? ¿O la causa vale los riesgos, incluso? Esa es la dinámica.



A través de su experiencia y las diversas versiones de él en el multiverso, puede ver sus cargas en cuanto a patrones de comportamiento. Es una especie de huella, una identificación de quién es el doctor Stephen Strange en cualquier universo y cuáles son los peligros del personaje. ¿Será el héroe para su enemigo o el enemigo para su héroe? ¿Quién es nuestro Doctor Strange en el multiverso? Literalmente, se enfrenta a diferentes versiones de sí mismo para descubrirlo.

¿Cómo impacta en la historia la capacidad de Doctor Strange de viajar por el multiverso?



Es increíblemente emocionante ser el piloto de pruebas de todo lo multiversal. Y no soy el único piloto de pruebas. Obviamente, los personajes han pasado por ahí antes, ya sea que se trate del reino cuántico de Ant-Man, de cosas que sucedieron en Avengers: Endgame, o cosas que experimentó Spidey en Spider-Man: sin camino a casa. Pero sí, parece que él es el tipo que nos está metiendo de lleno en el multiverso.

Es realmente emocionante porque significa que simplemente comienzas a cuestionar todas las cosas que las películas de Marvel Studios hacen tan brillantemente: la forma en la que aprovechan partes del espíritu de la época de lo que está sucediendo ahora en nuestras esferas culturales y políticas o cómo reflejan algo que es universal y cercano. Hace que nos preguntemos cuál es la condición humana y cuáles son los desafíos que todos enfrentamos, qué es la identidad, cómo ayudar y cuál podría ser la mejor versión de nosotros mismos. Pero, mientras tanto, estás volando a través de todos estos espacios increíbles y repeticiones imaginarias del multiverso. Es muy divertido.

¿Cómo se encuentra Strange por primera vez con el multiverso?



Es muy accidental en el sentido de que las grietas definitivamente se abren en Spider-Man: sin camino a casa. Lo que sucede es que descubre el multiverso al encontrarse con esta adolescente, América Chávez, que está siendo perseguida por un demonio, una especie de pulpo gigantesco con un solo ojo. Entonces, su trabajo es protegerla. Ella no sabe cómo controlar su poder, pero cada vez que el miedo la domina se abre un portal a otro universo. Así que pasamos por bastantes universos. Y, mientras tanto, esta relación entre los dos crece a partir del cinismo de ambos lados. Además, Strange no sabe quién es esta niña, si es un demonio, si es algo que no parece ser, cuál es su motivación y si se puede confiar en ella. Entonces, la relación y la confianza entre ellos se van construyendo. Hay una verdadera amistad allí, una verdadera relación alumno-tutor, pero también hay una especie de relación paternal muy afectuosa.

Esta es la segunda vez que Benedict Cumberbatch interpreta al Doctor Strange. Foto: Marvel Studios

¿Cómo fue interpretar diferentes versiones de Strange?



Muy divertido. Literalmente, tengo una escena con otra versión de mí mismo, una escena muy crucial cerca del final, en la que nos encontramos con Doctor Strange siniestro, como lo apodamos. Enfrentarse a eso y poder interpretar a ambos personajes fue complicado. Es como cuando sientes que tienes un día muy extraño en la oficina. Estás trabajando con el suplente de otra persona o un doble de acción. Y tienes que recordar tu actuación, debes saber dónde estabas, tener un marcador de dónde estaba tú. Es muy raro.

¿Qué lo emociona en términos del espectáculo y las imágenes?



Janek Sirrs (supervisor de efectos especiales) es un genio absoluto. Tienes viajes a través de muchos universos diferentes en un par de secuencias, que creo que van a ser realmente alucinantes y atraerán una audiencia renovada. Pienso que eso los motiva mucho cuando crean entornos de la vida real y construyen el set.



En el día a día, por supuesto, tienes que imaginar las cosas, ya sea que se trate de pantallas verdes o trozos de cinta, pero me encanta. Me encanta cómo se engrandece la imaginación de todos y cómo de alguna manera se las arreglan para aliarse conmigo como Strange, pensando en algo que tiene 20 pisos de altura acercándose a él, y lanzándole un autobús. Es magia. Piensas: ‘¿Cómo va a funcionar esto?’. Pero simplemente te entregas al momento, y ver el producto final es una experiencia transformadora para un actor. En la filmación te lanzas con la imaginación y un sentido de juego infantil y dejas ir tu timidez porque es ridículo lo que estás tratando de hacer. Logran que se vea absolutamente genial en el producto final.

¿Disfrutó trabajar con Benedict Wong nuevamente?

Creo que Wong y Strange tienen una gran asociación, una gran actuación doble. Tienen una excelente sincronicidad, energía, sinergia y comprensión mutua. Aquí se profundiza esa amistad. Con Benny nos conocemos desde hace mucho tiempo, incluso antes de que compartiéramos en Doctor Strange. Entonces, todavía nos miramos de vez en cuando y decimos: ‘Amigo, aquí estamos en una película de Marvel haciendo nuestro trabajo’.

Doctor Strange ha aparecido en otras producciones del MCU. Foto: Facebook: MARVEL CLUB CR

¿Y qué hay del reencuentro con Rachel McAdams?



El regreso de Rachel como Christine fue igualmente feliz. Es una actriz increíble. Para ella también fue grato involucrarse e interpretar diferentes versiones de Christine. Para ver cómo podría ser posible, se trata de otro dilema: “¿Y si...?”. Algo como: “¿Y si se encontraran en otro universo, qué pasaría? ¿Serían realmente capaces de hacerlo funcionar?”. La forma como ese tema se trató en esta película fue bella y genial.

¿Hay alguna escena que lo emocione más para que la audiencia la vea en la pantalla grande?



Estoy muy emocionado de que vean a los dos Strange juntos en la pantalla. Tienes a Strange siniestro y a nuestro Strange como gato y ratón rastreándose entre sí, descubriendo quién es el otro y si se puede confiar en él, todo lo que eso dispara y está presente a partir de ese momento. Pero hay tantas escenas en esta película... sin duda, el portal entre los universos, esas secuencias van a ser extraordinarias. La escena de la pizza con Xochitl y Benny es una gran escena. Ella está intentando averiguar si puede confiar en nosotros, y nosotros estamos tratando de averiguar quién diablos es ella, qué pasa con ella que la hace necesitar protección y por qué la persiguen. Hay momentos así todo el tiempo. Hay caminatas y charlas a través de diferentes universos donde Strange está conociendo a América Chávez y realmente se identifica con su situación y quiere cuidarla de una manera menos hostil que cuando se conocieron por primera vez. También hay momentos de gran peligro acechando.

¿Cuál es la lección para Strange?



Creo que la lección para Strange es cómo ser la mejor versión de ti mismo y la cantidad de humildad que se necesita para eso. A menudo tienes que desviarte de tu propio camino, literalmente, en el sentido de ser otra versión de Strange, para descubrir cuál es la mejor versión de ti. Y a menudo el problema no son las cosas con las cuales te obsesionas; no se trata necesariamente de la autoperfección. Puede ser algo externo que se relaciona con ayudar a alguien más en lugar de pensar que puedes hacerlo todo tú mismo.



CULTURA

* Con una entrevista cedida por Marvel y Disney