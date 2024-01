El nuevo Jesús que quiere llevar al cine Martin Scorsese

El creador de La última tentación de Cristo, la película que logró enfurecer a millones de fieles en todo el mundo y uno de los directores más grandes del cine contemporáneo, se reunió con el papa Francisco.

La noticia de este acercamiento de Martin Scorsese, quien ahora se ha llevado los aplausos de la crítica y los festivales de cine por su magistral cinta Los asesinos de la luna, ha dado mucho que hablar, pero no porque el antes polémico y ahora mítico cineasta estuviera buscando algún tipo de perdón ni de redención católica.

Scorsese fue hasta el Vaticano para conversar acerca de Jesús y qué mejor fuente de información que el mayor representante de la Iglesia católica.

La idea del creador de clásicos como Toro salvaje, Taxi Driver, Los infiltrados y El lobo del Wall Street es en realidad tener información y reflexiones para su nuevo proyecto cinematográfico sobre la vida de Jesús. Tras una breve reunión, el director de cine estadounidense le contó al papa Francisco todo el proyecto de preparación del filme.

“El diálogo entre Martin Scorsese y el papa Francisco continúa. Dos hombres de genio y experiencia para quienes la figura de Jesús tiene un encanto y un valor extraordinarios”, comentó en la red social X Antonio Spadaro, subsecretario del Dicasterio para la Cultura y la Educación del Vaticano.



El director de cine Martin Scorsese tiene 81 años. Foto: Efe

La idea de hacer esa cinta, explicó el realizador de 81 años, se dio tras otro encuentro con Francisco en mayo de 2023 junto con otro grupo de artistas. “Respondí al llamamiento que el Papa hizo a los artistas de la única manera que sé: imaginando y escribiendo el guión de una película sobre Jesús”, anunció en aquella ocasión. Ese es un tema que ha sido recurrente tanto en forma como en fondo dentro del trabajo cinematográfico de Scorsese.

Siempre le ha interesado el tema religioso y ha visto en la espiritualidad y en la imagen de Jesús una oportunidad para escudriñar la condición humana, plantear reflexiones profundas frente a las cámaras y hasta generar polémicas incendiarias entre fanáticos religiosos y audiencia poco tolerante con algunas historias que desarrolló detrás de cámaras, como le pasó cuando estrenó La última tentación de Cristo, en la que se planteaba una vida alternativa a la que se conocía de Jesucristo, en la que estaba casado con María Magdalena y revelaba aspectos mucho más humanos que divinos.

Esa cinta enfureció a muchos católicos que amenazaron hasta con quemar las funciones de cine y llegaron a lanzar piedras a las sala que se atrevían a proyectar la cinta protagonizada por Willem Dafoe e inspirada en el libro homónimo de escritor griego Nikos Kazantzakis y que se publicó en 1953.



Para su nuevo filme se inspiró en La vida de Jesús, del autor japonés Shasaku Endo, del que ya llevó al cine su obra Silencio, otro drama de corte reflexivo sobre los jesuitas misioneros llegados a Japón para difundir el cristianismo.

Efe