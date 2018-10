Un Princesa de Asturias para el cineasta Martin Scorsese

Había mucho suspenso en la noche del 25 de febrero del 2007. Tres glorias de la cinematografía estadounidense –Steven Spielberg, Francis Ford Coppola y George Lucas– leían a los nominados al Óscar a la mejor dirección ¿La academia lo ignoraría de nuevo?

“Y el ganador es Martin Scorsese”. El teatro estalló en júbilo y una enorme sonrisa se dibujó en el rostro del realizador neoyorquino. “Estoy muy feliz de recibir este premio, sobre todo, de las manos de mis amigos de hace varias décadas”, empezó su discurso. Después de siete nominaciones previas, el también guionista y productor se llevaba a casa una estatuilla dorada, que sumaba al Emmy, los Globos de Oro y los Bafta que ya había ganado.



A punto de cumplir 76 años, Scorsese se encuentra en Oviedo, España, donde este viernes 19 de octubre será honrado con un galardón más: el Princesa de Asturias de las Artes. “Es un merecido reconocimiento a la obra de un grande que ya no necesita reconocimientos”, asegura Mauricio Reina, crítico de cine de este diario.

Y es que durante los últimos 50 años, podríamos decir que Scorsese ha dirigido una de las películas icónicas de cada década: 'Taxi Driver' (1976), 'Toro salvaje' (1980), 'Buenos muchachos' (1990), 'Pandillas de Nueva York' (2002), 'Los infiltrados' (2006) y 'La invención de Hugo Cabret' (2011).



“Sus narraciones no se ciñen a estructuras convencionales, sino que buscan siempre generar tensión e incomodidad en el espectador, ya sea con encuadres, edición o elementos de sonido. Además, cada vez que se adentra en un nuevo proyecto se ocupa de mostrar cómo funcionan los pequeños universos en que se mueven sus historias: los casinos, las mafias, los bajos fondos, los 'yuppies'”, agrega Reina.



El cineasta llegó a España a mediados de la semana para atender una agenda que incluye encuentros con el público, la prensa y jóvenes estudiantes de cine, este último con la asistencia de la reina Letizia.



Durante su conferencia de medios en España, Scorsese expresó su preocupación por el futuro del cine. “Los estudios ya no apoyan a los cineastas”, dijo, según informó el diario El País.



Irónicamente este amante de la magia del séptimo arte y de la oscuridad de las salas de cine encontró la financiación para su próxima película, 'The Irishman', gracias a Netflix. El filme, que se estrenará en el 2019, reúne a un elenco de lujo: Robert de Niro, Harvey Keitel, Al Pacino y Joe Pesci.

“¿Hacia dónde vamos? No lo sé. Debemos proteger ese aspecto teatral, de rito y arte, frente a esos productos de superhéroes o casi de animación, que son un género propio y están bien, pero no es el cine del que yo vengo, que quiero preservar y me gusta restaurar. Ese necesita su público también y debemos convencer a la gente para que lo vea. A mí me gustaría que en las salas, antes que en casa. Y esa costumbre debemos fomentarla el mayor tiempo posible, pero los estudios han dejado de apoyar a los cineastas: en mi caso solo lo hace Netflix”, aseguró el cineasta de origen italiano.



Este viernes, junto a Scorsese también recibirán el Princesa de Asturias la periodista mexicana Alma Guillermoprieto (Comunicación y Humanidades), la escritora francesa Fred Vargas (Letras) y el filósofo estadounidense Michael Sandel (Ciencias Sociales), entre otros.



