Martin Scorsese anunció que tiene el guion de su próxima película

El director Martin Scorsese aseguró que el guion de la adaptación al cine del libro A Life of Jesus, de Shusaku Endo, está terminado y que tiene planes de comenzar a rodar a finales de este año.

En una entrevista con el periódico Los Angeles Times, el reputado director conversó sobre sus planes para 2024 y sobre la película dedicada a las enseñanzas de Jesús que había anunciado anteriormente tras su encuentro con el papa Francisco en mayo de 2023.



“Estoy tratando de encontrar una nueva forma de hacerla más accesible y quitarle la carga negativa de lo que se ha asociado con la religión organizada”, dijo.

La cinta de 80 minutos de duración será una colaboración con el crítico y cineasta Kent Jones y estará contextualizada mayormente en la actualidad, pero que su intención es que sea “atemporal”. También reveló que la historia se centrará en las enseñanzas fundamentales de Jesús, pero “sin hacer proselitismo”.

El director también está trabajando en otra cinta llamada The Wager, que fue confirmada en 2022 y tendrá entre su elenco a Leonardo DiCaprio. La historia investiga los misterios que rodean una catástrofe marítima ocurrida en el siglo XVIII frente al cabo de Hornos y se trata de la segunda adaptación que Scorsese hace de un libro escrito por David Grann (la primera fue Killers of the Flower Moon).

