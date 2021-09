Martín Elías: su vida y sus sueños en la serie ‘El hijo del Cacique’

Es posible que en este país vallenato los amantes de otros géneros no se sepan las canciones de Martín Elías Díaz, pero el día de su muerte, el 14 de abril del 2017, en un accidente de tránsito cerca de Sincelejo, sí sabían que era un cantante reconocido de la nueva ola de este género y uno de los herederos de Diomedes Díaz.



Le decían –y le siguen diciendo– el gran Martín Elías. Sus seguidores continúan llamándose martinistas y su nombre pasó a formar parte de ese halo mágico que tiene el vallenato para quienes lo han construido.

Desde hace algún tiempo, Caracol venía trabajando en el proyecto de una serie que contara su historia novelada, pero la producción no fue ajena a problemas legales, debido a que la imagen del cantante es propiedad de su exesposa y su esposa, y a que incluía a su hermano, Rafael Santos, y a Patricia Acosta, la mamá de los dos. Por este motivo se cambió el nombre de Martín Elías, el inmortal a El hijo del Cacique, que se estrena el 13 de septiembre a las 9 p. m.

Y luego de un larga audición, Milciades Cantillo fue escogido como protagonista. El músico y actor, nacido en Valledupar el 4 de octubre de 1979, estaba en China cuando le avisaron del personaje.



“El primer filtro fue mandar un video y luego ya me convocaron para las audiciones. Fueron dos meses de ir al estudio, de que no me llamaran más y de saber que unas 100 personas habían hecho casting. Finalmente logré quedarme con el papel”, cuenta.



Cantillo, además, conoció a Martín Elías. Se encontraron en un concierto en el que ambos cantaban “y hallé a una gran persona, un hombre noble y sencillo a pesar de ser hijo del Cacique y de la gran responsabilidad que tenía con el nombre de su papá”.

Cantillo, asimismo, trabajaba en el bar bogotano Matilde Lina y allí se volvieron a ver en varias ocasiones. “Un día, él iba a grabar un DVD, su primer álbum con Juancho de la Espriella, y el presentador no llegó porque perdió el avión que lo traía de Valledupar. Martín Elías me pidió que lo ayudara y lo hice, porque yo era el encargado de presentar a los artistas del bar. Después de eso le abrí varios conciertos y tuvimos muchos encuentros”.

Fiel católico, cuenta que pidió mucho para quedarse con el personaje, especialmente el día anterior a la audición más importante, la que definía todo. “Había rumores de que ya había escogido al protagonista y no era yo. Estaba muy triste mientras estudiaba la escena que debía hacer con Patricia, mi mamá en la serie (Lillyana Guihurt); me arrodillé y le pedí a Dios interceder por mí, y a Martín le dije que si me daba esta oportunidad, yo iba a hacer lo posible para que su nombre no se olvidara. En ese momento sentí una energía bonita que me recorrió el cuerpo”, cuenta.



Artista desde niño, Milciades Cantillo es hijo del político vallenato del mismo nombre, asesinado cuando él tenía 9 años, lo que llevó a que su mamá, él y su hermano dejaran el Cesar. “Soy lo que soy por mi tierra, es lo más hermoso que existe gracias a su gente y su cultura, pero la tragedia familiar que vivimos me generó desapego, miedo, desasosiego. Demoré unos cinco años en volver a Valledupar y quiero que mi ciudad vea mi valor como músico, eso es lo que más anhelo”.



La música, tanto a él como a su hermano, les viene de su papá. “Uno de los primeros regalos que me dio fue una guitarra. Yo estaba muy pequeño, y cuando viajábamos en el carro, a acompañarlo a sus campañas políticas, íbamos cantando vallenatos y rancheras”, dice.



Ser Martín Elías significa “mostrar los méritos de un artista que a pesar de haber tenido una corta carrera logró méritos muy importantes que captaron la atención de las nuevas generaciones, que solo venían oyendo música extranjera. Logró dejar una huella en el folclor vallenato que no se olvidará. Además, fue un ejemplo de humildad, trabajo y disciplina que lo llevaron a conquistar sus sueños”.



La novia Malena

María Camila Giraldo, por su parte, es Malena, una de las novias de Martín Elías. Bogotana, médica, deportista, sabe que los caminos de ambos van separados, pero que siempre habrá una conexión que los une.



Giraldo, caleña, dice que buscó a Malena en la fortaleza y la actitud del personaje: “Mostrar una mujer que es inteligente, independiente, berraca y con buen corazón”.

Esta no es su primera serie relacionada con la música, también actuó en Loquito por ti y La reina del flow, y ahora se llena de vallenato en El hijo del Cacique.



Adicionalmente, es la imagen de la ropa interior de Eby, la empresa de Renata Black con Sofía Vergara. “En el proceso de audición, Renata me habló de qué era una mujer Eby (Empowered By You) y eso es lo que represento: mis sueños y mis carreras las he construido desde cero con mucha dedicación, visión y esfuerzo. Si bien hay personas increíbles que me han apoyado, yo he sido mi emprendedora, empujando y creyendo que siempre puedo lograr más. Creo que hablar de esto fue de gran ayuda para ser parte de esta campaña”.

