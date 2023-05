Martha Stewart es sinónimo de muchas cosas: estrella de tv, experta en estilo de vida, mujer polémica o empresaria. Lo que sí está claro, es que aún quiere llamar la atención, ser un poco rebelde y dar de qué hablar entre sus fanáticos y detractores.

Bien la definió un artículo de The New York Times, que dijo que ella decidió dejar de ser una diosa para las amas de casa, para convertirse en una mujer un poco más ruda y sexi. No en vano llevaba meses dejando en sus redes sociales fotos un poco más seductoras, quizá preparando a todos para la portada de la revista Sports Illustrated, que dio espacio a una estrella de 81 años que no tiene miedo a nada y que busca seguir brillando.



Sonriente, pícara y divertida, Stewart posó para la revista teniendo como fotógrafo al colombiano Ruven Afanador. “Cuando llegó la oferta, pensé: ‘Puedo hacer esto. No tengo que ceder a las convenciones’”, dijo en una entrevista con ese medio. “¿De qué otra manera, con 81 años, me habría convencido de sentirme bien al ponerme un traje de baño?”, agregó.

“En realidad, este fue un desafío bastante grande. Tenía que asegurarme de estar lista para posar en traje de baño. Tomó un poco de vanidad, pero también un poco de confianza. Pensé: ‘Si me siento lo suficientemente bien física y mentalmente para hacer algo así, estoy preparada’”, agregó en un artículo con The New York Times.



Asimismo, escribió en su cuenta de Instagram: "Mi lema siempre ha sido: 'cuando dejas de cambiar, terminas', así que pensé, ¿por qué no estar preparado para esta oportunidad única en la vida? (…).Espero que esta portada te inspire a desafiarte a ti mismo para probar cosas nuevas, sin importar en qué etapa de la vida te encuentres”.



