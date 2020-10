¿Qué tanto sabe de la saga de 'Martes 13'?

¿Martes 13 o Viernes 13? En Colombia, durante varios años, las películas protagonizadas por el tenebroso Jason no fueron nunca Viernes 13 (Friday the 13th), sino Martes 13 para que el efecto de la mala suerte funcionara, pero ¿qué tiene que ver la mala o la buena suerte contra un psicópata con un machete?



Jason siempre (al final) corta cabezas. Sus filmes nunca han podido presumir de premios Óscar, del apoyo incondicional de la crítica o de largas alfombras rojas en Cannes, pero sin duda su personaje enmascarado es uno de los más icónicos del cine, ¿qué tanto sabe de Jason?

1-¿Con qué con otro psicópata hubo una película de Jason?



A. El Guasón

B. Hannibal Lecter

C. Freddy Krueger

D. Thanos



2-El apellido de Jason es:



A. Ramírez

B. Voorhees

C. Parker

D. Kent



3-La primera película de Viernes 13 se estrenó en:



A. 1974

B. 1980

C. 1995

D. 1990

4-Esa primera película se produjo para hacerle contrapeso al éxito de:



A. La profecía

B. Psicosis

C. La masacre de Texas

D. Halloween



5-Marcus Nispel es el director de estos dos clásicos del cine de terror:



A. La masacre de Texas y Viernes 13

B. Viernes 13 y Pesadilla sin fin

C. Viernes 13: el capítulo final y Viernes 13

D. Viernes 13 y La profecía



6-La actriz que interpretó a la mamá de Jason fue:



A. Janet Leigh

B. Jamie Lee Curtis

C. Betsy Palmer

D. Shelley Duvall

7- ¿A qué subgénero del terror pertenece la saga de Viernes 13?



A. Thriller

B. Slasher

C. Gore

D. Horror



8-¿Quién fue el primer actor que interpretó a Jason en Viernes 13?



A. Ari Lehman

B. Robert Englund

C. Nick Castle

D. Donald Pleasence

9-¿Cuál es el nombre del lago ‘maldito’ donde se origina la saga Viernes 13?



A. Lago de los cisnes

B. Lago Ness

C. Lago Mountain

D. Lago Cristal

10-Jason sufría de:



A. Hidrocefalia

B. Diabetes

C. Quemaduras en la cara

D. Labio leporino



11-La máscara que usa es de:



A. Fútbol americano

B. Hockey

C. Lucha libre

D. Un casco de motociclista



12-Hace poco qué escritor dijo que le gustaría hacer una novela sobre Jason:



A. Stephen King

B. Ricardo Silva Romero

C. Ken Follet

D. Mariana Enriquez



13-El último videojuego de Viernes 13 fue lanzado en



A. 2020

B. 2015

C. 2010

D. 2000

Redacción Cultura

En Twitter: @CulturaET