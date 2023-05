El día que Citytv empezó sus emisiones, en marzo de 1999, Marta Beltrán Jacdedt estaba en el set del informativo del canal de EL TIEMPO Casa Editorial, como periodista. Venía de trabajar en Colcultura y en el naciente Ministerio de Cultura.

Comunicadora social de la Universidad del Valle, graduada con honores, siempre quiso trabajar en Bogotá, pero sin olvidar sus raíces caleñas. Se especializó en temas de la ciudad y la conoce muy bien.



Y a partir del primero de junio será la directora del Sistema Informativo de Citytv, en reemplazo de Darío Restrepo.

Beltrán también estudió Cine y Televisión en la escuela Guionarte, en Buenos Aires, y obtuvo mención honorífica en el diplomado sobre periodismo latinoamericano del Instituto Tecnológico de Monterrey.



A su regreso de Argentina trabajó en la sección Bogotá de EL TIEMPO y estuvo en la oficina de prensa de la Alcaldía Mayor.

Dos décadas en la Casa Editorial EL TIEMPO

Pero la Casa Editorial ya estaba en su corazón y volvió, como jefa de emisión de 'Arriba Bogotá', cargo en el que estuvo 9 años. Hace seis años fue nombrada jefa de redacción del Sistema Informativo de Citytv.



“Este, más que un reconocimiento para mí, es para el equipo del canal, que es muy robusto y en el que hay mucha juventud y también experiencia de periodistas con mucha trayectoria”, dice.

“Lo maravilloso es que City no es un canal de figuras: aquí el ciudadano es nuestro protagonista, esa esencia no se va a cambiar. Somos un canal de servicio y de historias de la gente. El reto es seguir haciendo buen periodismo”.



Madre de Ana Camargo Beltrán, de 16 años, cuenta que su hija fue la más emocionada con su nombramiento, así como su familia cercana. Además, es la primera mujer que llega a dirigir City, que ha estado en manos de Darío Restrepo, Juan Lozano y Darío Fernando Patiño, entre otros.



El canal, agrega, es un gran formador de periodistas. “Gente que estuvo en Citytv ahora hace parte de los canales Caracol y RCN; del Canal 1, de Noticias Uno, y de emisoras”.



Agrega que tres importantes periodistas que pasaron por el canal están en la mesa de trabajo de La FM: Luis Carlos Vélez, William Calderón y Juan Lozano.



“Yo pienso que además de ser una escuela de periodistas también somos una escuela de periodismo. El primer noctámbulo lo tuvo City, así como el primer médico permanente en un informativo, los reporteros ciudadanos y los informes de movilidad, entre otros”.



Y termina: “Yo soy el resultado de los jefes que he tenido, desde Umberto Valverde en 'La Palabra', en la Universidad del Valle, pasando por Ernesto Cortés y Darío Restrepo. Y también, de los periodistas con los que he trabajado, jóvenes o experimentados, de los que me he nutrido”.