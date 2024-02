Marlon Moreno, en el primer musical colombiano para cine

El Bolero de Rubén marcó el renacer de la producción cinematográfica y del sector audiovisual en Colombia de manera presencial durante la pandemia del covid-19, que se reanudó en agosto de 2020. La película no solo es importante en este contexto, sino que también se destaca como el primer largometraje musical colombiano. La cinta también representa el regreso al cine de Marlon Moreno, conocido por interpretar a Pedro Pablo León Jaramillo en la serie El capo.



En El Bolero de Rubén Moreno interpreta un personaje difícil y violento: Rubén, un hombre con una historia dolorosa que lo lleva a prisión y, eventualmente, a lugares oscuros. Moreno habló con EL TIEMPO sobre los desafíos actorales propios del personaje y de su primera vez cantando frente a una cámara.

Sin entrar en detalles, Rubén es un personaje difícil, pero ¿qué rescataría usted de él?

Yo no hablaría de algo que se pueda rescatar porque, como yo lo veo, entre los humanos no hay buenos ni malos; es decir, somos el resultado de ciertas condiciones en las que nos criamos. A veces ocurre que en circunstancias difíciles algunas personas pueden salir adelante bajo ciertos parámetros sociales aceptados y a veces no.

¿Entonces, usted cree que la maldad no es intrínseca al ser humano, sino que es producto de las circunstancias y las vivencias?

Yo insisto en que no hay blanco ni negro, hay gris y humano. Tú ves cualquier cantidad de gente que parece muy buena y tiene unos demonios grandísimos. Detrás de cada persona, de cada ser que hemos visto ser generoso, dadivoso, detrás de estos personajes que le han dado tanto a la humanidad, a veces se encuentra uno con unas historias tan horripilantes y truculentas... Entonces, sí, yo insisto en que para mí el ser humano no es blanco ni negro, es gris. Y humano, lógicamente.

¿Qué consejo le daría a Rubén, su personaje?

Nunca, nunca le daría un consejo a nadie. Nunca lo hago. Nunca. Ni a mis hijos. Nada. Yo creo que dar consejos es demasiado ególatra y mi ego no llega hasta allá. Como actor, soy un testigo ocular, un testigo de lo que puede llegar a hacer el ser humano. Y dado que he interpretado diferentes tipos de personajes, siento que todos tenemos todo. Todos somos capaces de todo en determinado momento y dependiendo de las circunstancias.

¿Pero qué hace en vez de dar consejos?

Observo, miro, escucho y, sobre todo, respeto. Quienes me conocen y con los que puedas hablar te dirán que esa es mi forma de entender la vida. O sea, nunca tengo un juicio para nadie en lo absoluto. Para nadie. Sea quien sea, tiene sus motivos y sus razones. Las causas de su comportamiento están ahí, en algún lugar de su ser, en algún momento, incluso de antes de nacer.

¿Cuál fue su primera reacción cuando le ofrecieron ser parte de este musical?

Fue lo más loco del mundo. Esto es obra y gracia de Daisy Marroquín que tiene un poder sobre mí, más allá de lo normal y evidente (risas). Yo creo que, en otras circunstancias, con otras personas, yo hubiera dicho que no. Pero a Daisy es imposible decirle que no. Y, lógicamente, yo confío mucho en ella. Confío en su criterio. Y si pensó que yo podía hacerlo, ¿por qué no? Yo realmente no canto bien, pero creo que ese par de canciones están bien interpretadas para lo que significa el personaje de Rubén para la historia.



¿Fue difícil salir de su zona de confort?

Claro. Y ahí es donde entra la magia de Rafa García, nuestro director musical. Realmente es lo que uno llama un crack. Es un crack. Y la forma como me fue llevando, es increíble. La forma como él trabaja es una forma muy bonita. Te hace sentir cómodo, te hace sentir que nada importa, que lo estás haciendo bien. Y bueno, es un músico extraordinario. Entonces yo creo que ahí toda la toda la virtud está en Rafa.

¿Cuál fue el mayor desafío para hacer esta película?

Bueno, el personaje per se es un desafío, tremendo desafío. Dada la forma como yo trabajo los personajes, fue un poco extenuante. Y este personaje me llevó a que las personas que estaban compartiendo en ese momento la vida conmigo se asustaran.

¿Cuál fue la razón para eso?

Algunas personas llegaron a decirme que sentían miedo, que sentían miedo de en qué momento yo iba a reaccionar de manera violenta, como un asesino. Yo realmente nunca me doy cuenta cómo estoy siendo para los demás y, en general, los demás no me lo dicen. Después me doy cuenta, después de haber interpretado el personaje. Ahí caigo en cuenta de que había sido un poco difícil para la gente que había estado a mi alrededor en ese momento. Rubén tiene una amargura que se lo está carcomiendo y eso me afectó muchísimo

¿Cómo ve el avance (o no) del cine colombiano en los últimos años?

No es una pregunta fácil de responder. Ahora resulta que tal vez se producen más películas que antes, pero es muy difícil exhibirlas... y casi todas las películas colombianas pasan por lo mismo.

¿Por ejemplo?

Tenemos ese primer fin de semana para que la gente vaya a verla. Y si no, la película se perdió. Entonces, en ese aspecto, cuando uno pensaba que el cine colombiano estaba empezando a tomar fuerza y forma, nos encontramos con que la exhibición es nula. Uno puede hacer muchas películas, el trabajo nuestro para que nos vean y la gente no está yendo a cine. Es decir, ir a cine sale costoso y la gente prefiere ir a ver las películas de Marvel, de Hollywood. Esas películas grandes porque van a la fija, saben que se van a divertir.



¿Y qué se puede hacer frente a esta situación?

No sé cuál es la solución, tal vez habría a que buscar una forma de subvencionar los tickets.

¿Por qué la gente debería ir a ver 'El Bolero de Rubén'?

Es única. Realmente es un cabezazo del director. Y vale la pena solo verla por eso, porque es el primer musical original. Un musical que mezcla suspenso, drama y humor negro. Se van a reír. Y lo más duro es saber de lo que se van a reír. Es un producto único en su especie.

AUTOR: ÚRSULA LEVY

Para EL TIEMPO

@Uschilevy