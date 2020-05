‘El poder, realmente, no sirve para nada’

Después de un largo tiempo, la figura de Marlon Moreno regresó a la televisión colombiana.

El actor caleño ahora es Guillermo León Mejía en La venganza de Analía, donde representa a un político que quiere todo el poder sin importar qué tenga que hacer o a quienes debe dejar tirados en el camino. La telenovela, de Caracol, se emite de lunes a viernes a las 8:30 p. m.



En la producción es un hombre oscuro, como la mayoría de los trajes que usa, que, sin embargo, no cuenta con un hecho que lo dejará sin piso, pero que para que él lo conozca todavía hace falta recorrer un largo camino de capítulos.



Los personajes con poder y que hagan mal uso de él no han sido ajenos a Moreno. De hecho, protagonizó El Capo, serie de Fox Telecolombia escrita por el hoy senador Gustavo Bolívar, que contaba la historia de un poderoso narcotraficante. Esta historia tuvo tres temporadas y 224 capítulos.



Guillermo León Mejía es un candidato presidencial que ya ha sido concejal, diputado y senador. Es esposo y papá. En su pasado hay un hecho muy oscuro: mató a una joven que lo acusó de violarla. Pero cuando empieza su camino a la presidencia aparece Analía (Carolina Gómez), para vengarse en memoria de esa joven muerta en un supuesto accidente. Lo hace como asesora de su campaña.



Moreno (18 de mayo de 1966) dice, sin embargo, que Mejía es una caracterización atípica en su carrera. “La verdad, yo nunca había hecho un personaje como este, que no tiene corazón, que no tiene nada de valor, es único. Jamás había representado a alguien que no tuviera al menos una cosa buena en la vida”.



Y eso que ya fue Víctor Peñaranda en la película Perro come perro, de Carlos Moreno, uno de los personajes más oscuros, duros y dramáticos de su carrera, que tuvo a Cali y el Valle como escenarios, la caracterización de un hombre indefinible.



Precisamente, anda en Cali Marlon Moreno en estos días, tratando de crear industria.

“Estoy dirigiendo, tengo una escuela, tengo una serie que se llama Ell@s en la plataforma Mowies.com, que tiene algo chévere y es que cuando la gente crea la cuenta, paga por ver el primer episodio y la misma plataforma devuelve un dinero para que se pueda ver toda la temporada. Y hay más: si se recomienda la serie y alguien la ve por ese comentario, se le da más dinero para que siga disfrutando del espacio”.



Está convencido de hacer empresa y de dirigir, de crear. Mientras tanto, muestra a Guillermo León, que le ha dado más pautas sobre el poder, “que es muy atractivo para el hombre, pero yo siento que no sirve para nada. Para este personaje lo es todo y está por encima de sus circunstancias y sentimientos hacia la familia y hacia todo lo que pueda ser una buena persona”, agrega.



En esta serie y como ocurrió en El Capo, su hijo Brian Moreno fue sus personajes en su juventud. Y como buen padre, Marlon lo apoya. “Yo pienso que le va a ir muy bien, pues a su corta edad ha hecho papeles maravillosos”.



La telenovela, además, es el programa más visto en la franja estelar de la televisión colombiana, con un promedio de 12 puntos de rating.



Desde Cali y mientras pasa la emergencia, seguirá creando. Marlon Moreno ha hecho un largo y propio camino en el audiovisual colombiano desde que empezara su carrera en 1994, en la serie Gente fresca.



Al cine llegó una década después, en El rey. También ha participado en Soñar no cuesta nada y Cazando luciérnagas, que le han merecido premios en Colombia y en el exterior.