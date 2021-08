Mark Wahlberg habla de 'Infinite', un filme que le volará la cabeza

Mark Wahlberg casi siempre se mete en la piel de personajes rudos. Sus músculos y su actitud de chico malo con sonrisa de medio lado le ayudan. Pero esta vez será un fortachón vulnerable: eso de no recordar más de la mitad de los episodios de su vida, de no entender por qué lo persiguen ni poder dominar las habilidades que tiene, lo ha convertido en un desubicado y sensible mortal. O eso parece.

Infinite (Infinito) se mueve entre el drama, la acción y la ciencia ficción. En la nueva película original de Paramount +, Wahlberg es Evan McCauley, un hombre que sufre de esquizofrenia desde los 14 años, tiene una marca en el pecho –con una inscripción escrita al revés que no comprende– y pasa las horas descifrando si ha nacido y ha muerto cientos de veces, como algunos le dicen.

Sus visiones lo llevan a lugares donde nunca ha estado. Y, al borde del colapso mental, su única opción es automedicarse.

“Evan es uno hasta que es detenido y esposado a una mesa en una estación de policía”, cuenta el actor. Allí, a las malas, vislumbrará lo que viene gracias a una no muy cordial primera impresión de Bathurst (Chiwetel Ejiofor), que le hace un violento interrogatorio. “También será la primera vez que vea a Nora Brightman (la bella Sophie Cookson), quien viene a rescatarlo. A partir de ahí no volverá a ser el mismo”.



Pero ¿quién es el hombre que lo hostiga y lo quiere muerto? ¿Quién es la joven que parece saber mucho y lo protege? ¿A dónde lo han llevado para ayudarlo? Y lo más contundente que Evan McCauley se pregunta es: ¿quién es él verdaderamente?



En cabeza de Nora, su salvadora, un grupo que se denomina los Infinitos lo transporta a un mundo extraordinario donde unos pocos renacen de sus recuerdos y conocimientos acumulados durante siglos. Pero Bat-hurst, uno de esos dotados, se ha rebelado y planea cerrar el ciclo de la reencarnación al considerarlo maldito y errático.



“Uno no alcanza a imaginar que hay tanta gente luchando por lo que es bueno y positivo en el mundo”, dice. “Él es curioso y hará todo lo que esté a su alcance por descubrir quién es y entender todas las habilidades, lo único y valioso que puede llegar a ser”.

Bathurst (Chiwetel Ejiofor) uno de esos dotados, se ha rebelado y planea cerrar el ciclo de la reencarnación. Foto: Paramount Plus

El dos veces nominado al premio Óscar –por su papel secundario en Los infiltrados, de Martin Scorsese, y como productor de The Fighter en el apartado de mejor película– tuvo que hacer una intensa preparación física para su personaje y estar a tono en los ensayos para aprender las coreografías de las peleas, manejar a tope unos lujosos Aston Martin, lanzarse de un avión y montar en motocicletas de alto cilindraje.



“Nos pasaron cosas como que hicimos varios ensayos manejando los autos el primer día y no tuvimos problemas, regresamos al día siguiente a terminar la filmación y nos encontramos con un piso superliso, húmedo y peligroso. Por fortuna no tuvimos accidentes”, recuerda.



Infinite es dirigida por Antoine Fuqua, el mismo de Training Day, Lágrimas del sol y The Equalizer, por mencionar algunos títulos, y con quien Wahlberg ya ha había trabajado en un par de ocasiones anteriores, “aunque esto no se parece en nada a lo que hicimos en el pasado, porque tiene elementos de acción, de thriller y de ciencia ficción que la gente va a disfrutar muchísimo”. La película llegará a la plataforma de streaming Paramount + el 11 de agosto.

Existe un mito en la industria cinematográfica de Hollywood alrededor de Mark Wahlberg y es que se molesta cuando alguien le pregunta por sus comienzos. Y es que antes de ser actor fue músico, rapero para ser exactos, y con su agrupación Marky Mark and the Funky Bunch cosechó en 1991 éxitos radiales como Good Vibrations, Wild Side o I Need Money. Su paso fugaz por la música fue suficiente para que lo recuerden.



La filmografía de Wahlberg incluye mucha comedia –con chistes y situaciones subidas de tono al lado del osito Ted o en filmes como Guerra de papás–, gánsteres y policiales –2 Guns, Pain and Gain, Los infiltrados–; ciencia ficción con Transformers; dramas y terror –en The Happening y The Lovely Bones–; ni hablar del cine de acción, en el que se ha movido con naturalidad, y fue el que lo trajo a Colombia como parte del rodaje de Mile 22 (en el 2018). Ha hecho muchas cosas, pero nunca había saltado desde un avión al lado de los dobles.



“Tuve que aprender a volar, a controlar muy bien la cosa en el aire por el viento fuerte. Eso sí, el frío es terrible allá arriba, helaba. La verdad, fue muy incómodo pero fantástico –dice en la entrevista cedida por el estudio–. Cuando leí el guion de Infinite me preguntaba cómo sería llevar de una manera creíble esas escenas tremendas, como la del avión, del papel a la acción. Y, la verdad, fue muy destacable como se logró”.

La bella Sophie Cookson y Wahlberg, en el filme. Foto: Paramount Plus

Infinite es entretenimiento puro, Antoine Fuqua sabe cómo hacer que la audiencia permanezca pegada a sus sillas. “Creo que a la gente esta historia le volará la cabeza, sobre todo por el final”, adelanta Wahlberg. “Definitivamente encontrarán algo nuevo y diferente en medio de esa cantidad de remakes, segundas partes y reimaginaciones, creo que es algo emocionante. Pienso que es difícil definir la película porque se mueve entre lo inteligente y lo sofisticado, y estoy seguro de que todos la disfrutarán”.



