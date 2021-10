Marion Cotillard y Adam Driver se sumergen en la locura de 'Annette'

No hay que esperar algo convencional en una película de Léos Carax: Annette es un drama en tono de ópera, de 140 minutos, pero eso no es lo único que la desclasifica del todo, es su extravagancia, su edición y propuestas visuales, sus diálogos cantados y las montañas rusas emocionales a las que somete al espectador. El director francés ha hecho de la pantalla un espacio donde ha plasmado su estilo particular y que cuenta con muchos adeptos gracias a producciones que ya son clásicas como Holy Motors o Pola X.

Annette, que fue ovacionada durante la inauguración del pasado Festival de Cine de Cannes, parece la narración de una relación entre dos personajes del espectáculo a la que, como a cualquier otra pareja, le cambian sus prioridades con el nacimiento de su hija. Pero en manos de Carax es una epopeya de la locura, el amor y la desesperación, “resulta un viaje como ningún otro, un vals fascinante en medio de una tormenta”, como comentó Empire Magazine. Y en esto tienen mucho que ver sus protagonistas –la ganadora del Óscar Marion Cotillard y el dos veces nominado a la estatuilla Adam Driver–, que se fajan unas alucinantes caracterizaciones como una cantante de ópera y un cómico de stand-up, que son absorbidos por la necesidad de reconocimiento y cuyos egos destruirán sus vidas.



En Annette, Leos Carax comparte créditos con otros genios: los autores musicales y argumentales del filme son los integrantes de Sparks, los hermanos Ron y Russell Mael que desde la formación de su grupo musical en Los Ángeles, en 1970, se han lucido por la transparencia de sus composiciones y la inteligencia de sus líricas. Ellos aportaron las partituras pero también el nervio del relato.



Cotillard y Driver –que también es productor del filme– conversaron sobre el por qué se involucraron en esta locura llamada Annette.

Marion Cotillard

¿Cómo reaccionó cuando leyó por primera vez el guion?

Cuando recibí el guion, ya sabía que la película estaba completamente cantada y que la narrativa solo estaba compuesta por canciones. Ya estaba vendido, por así decirlo. Me sentí tan afortunada de poner mis manos en esta pieza... Y luego quedé totalmente convencida mientras lo leía: me relacioné tanto con el elemento edificante de la ópera musical y la profunda oscuridad en la que se basa la película.

¿Dudó antes de embarcarse en el proyecto?

Inmediatamente quise trabajar con Léos, pero no estaba segura de poder traer todo lo que el personaje requería. Léos es un cineasta raro y hace muy pocas películas. Necesariamente se suma a la presión, el miedo de no poder responderle como artista. Así que dudé un poco. Le pregunté a mi profesor de canto si en poco tiempo podría estar a la altura de lo que se esperaba de mí, a pesar de que, obviamente, no podría convertirme en cantante de ópera en unas pocas semanas. Sabíamos desde el principio que teníamos que idear un método fácil en la parte de canto de ópera, y mezclar mi voz con la de una cantante profesional. Aun así, fue un gran desafío. Mi maestra me dijo que sería difícil, que tomaría mucho trabajo, pero que podíamos tener confianza. Necesitaba su bendición para dar el sí.

Cuando empezó a hablar con el director, ¿qué le dijo sobre su personaje?

Cuando nos conocimos, no hablamos mucho sobre Ann Defrasnoux (su papel) o su visión de la película. Hay algo profundamente misterioso y muy realista en él. Hablamos sobre el trabajo, la técnica, el canto, la música. Más tarde, él me envió muchas referencias sobre Ann que me ayudaron a entender mejor al personaje, como videos de entrevistas con la actriz austriaca Romy Schneider, que combinaba fuerza y gentileza, y prestó mucha atención al vestuario que me pondría, a la figura de Ann, a su paleta de colores. Vi cómo se desarrollaba Ann mientras hacíamos el trabajo.

Se podría pensar que esta es una película sobre rupturas. ¿Qué cree que dice sobre la vida matrimonial?

Lo que más me impresionó de la película es lo que dice sobre la influencia del ego en la vida conyugal: cómo el ego puede alimentar poderosamente la autorrealización y, al mismo tiempo, alejarte totalmente de ti mismo; cómo la necesidad de reconocimiento, esta enfermedad, se apodera de todo lo demás y te convierte en un monstruo capaz de manipular a los que están más cerca de ti. Ann y Henry están muy expuestos, y cuando dos personas sienten esta necesidad de reconocimiento y volverse tan famoso, seguramente habrá una especie de competencia carcomiendo a la pareja, con la que no sabes cómo lidiar. La película expone esta enfermedad interior que los aleja de sus seres queridos e incluso puede llevarte a la destrucción. Es algo muy poderoso.

Cuéntenos de su trabajo con la cantante Catherine Trottmann, cuya voz se mezcló con la suya para la parte del canto de ópera.

Sabíamos desde el principio que yo no podía afrontar la ópera sola. Es imposible alcanzar el vibrato de soprano en apenas tres meses de entrenamiento. Entonces decidimos mezclar mi voz con la de una cantante profesional, pero solo la encontramos después de que terminamos el rodaje, lo que hizo las cosas aún más difíciles. La pasé de maravilla con Catherine Trottman, ya que casi me encontraba en el puesto de director de cine, le daba instrucciones sobre cómo ajustar su voz, sobre el significado de las canciones, etc. Fue complicado transmitir parte de mi actuación a otra persona.

Adam Driver

¿Qué tenía el proyecto que le interesó como actor y productor?

Leos se acercó a mí hace unos 7 años. Cuando leí por primera vez su guion sentí una emoción enorme. Las razones por las que quise ser parte de este proyecto fueron, primero que era de Leos, que e era un musical que escribieron los grandiosos Sparks y que contenía secuencias que requerían ensayo, grandes escenarios, muchas escenas en movimiento. Todo sonaba como un desafío que podría tener un resultado singular.

¿Cómo fue el estilo del director en el set?

Difícil de resumir, pero desde mi perspectiva, el vivió cada momento junto con sus actores y equipo; por lo que no está liderando con un megáfono, es más desde su enfoque. Él no se pierde un detalle. Es excelente para equilibrar momentos de completa espontaneidad en entornos pesados. La coreografía fue divertidísima. Es uno de los grandes directores de todos los tiempos.

Gran parte del diálogo se canta. ¿Cómo se preparó para esto?

En lo que respecta a la música, me reuní con Michael Rafter con quien había trabajado en Historia de un matrimonio. Practiqué las canciones con él durante meses. Los Sparks y Leos fueron muy claros con cual sonido iban a buscar ya que la narración era la prioridad. Nosotros pregrabamos todo como respaldo pero también lo cantamos todo en vivo, no sé en qué porcentaje, pero creo que fue en la mayoría.

Esta es la primera vez que produce un largometraje, ¿cómo fue esa experiencia?

Pienso que mi papel como productor fue primordial. Me obligó a pensar técnicamente mientras intentaba hacer algo abstracto en escena. Lo cual es bueno. Se siente como si todo el mundo en el set tuviera que hacer eso, así que no sé por qué los actores están exentos de este rol.



