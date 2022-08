Norma Jeane Baker luchó en vida contra su álter ego Marilyn Monroe. La mujer vs la estrella de cine que cautivó a millones y que hizo que le cabello rubio fuera una moda, mientras estallaba en talento frente a la pantalla gigante y su imagen se convertía en un icono del siglo XX.

Fue diva, símbolo sexual y una de las estrellas más impactantes de Hollywood. También estuvo marcada por el escándalo y esa batalla dolorosa por no perder quien era en realidad: Norma Jean. La niña abandonada y que pasó una infancia difícil o Marilyn, la mujer que fue creada gracias a la magia de su belleza y su impactante registro frente a las cámaras, esa estrella que todos amaban, a pesar de que ella siempre pareció quejarse de estar muy sola.



La vida de la actriz no estuvo exenta de polémicas y excesos. Foto: Milton Greene / AFP

Ahora, que se conmemoran 60 años de su trágica muerte (el 4 de agosto de 1962) cuando fue encontrad muerta en su casa de Brentwood Highs, en California (EE. U.U., por una sobredosis de somníferos que las autoridades atribuyeron a un suicidio. Sin embargo, como pasa con las grandes estrellas, su deceso siempre estuvo rodeado de un halo de misterio, teorías de conspiración y muchas especulaciones. ¿Quién mató a Marilyn? ha sido la pregunta que se han hecho millones hasta hoy, cuando se recuerda su partida.

La actriz de filmes como Los caballeros las prefieren rubias (1953), The Seven Year Itch (1955), Una Eva y dos Adanes (1959) o The Misfits (1961) se convirtió también ha sido el tema de muchas producciones que intentaron adentrarse en su vida y en sus conflictos, recordando cada cierto tiempo esa batalla de identidad y soledad que la persiguió hasta su muerte.

Rubia: película de Netflix con una Ana de Armas convertida en Marilyn Monroe. Foto: Netflix

Recientemente la actriz cubana Ana de Armas tomó el riesgo de tomar en papel de la diva en la cinta Rubia, una producción de Netflix que se estrenará el próximo 28 de septiembre y que cautivó por sus impactantes imágenes en una propuesta que mezcla hechos reales con ficción.



De Armas ya recibió un contraste de reacciones. Unos alaban su imagen poderosa y a la vez frágil (como la que revelaba Monroe) y otros criticaron su acento cubano en algunos de sus diálogos en el tráiler.

"Marilyn Monroe es un icono singular de Hollywood y de la cultura pop que trasciende generaciones e historia. Cualquierr actriz que se mete en ese papel sabe que tiene que llenar unos zapatos muy grandes”, recordaba Marc Rosen, dirigente y propietario del MME (Marilyn Monroe Estate) entidad que vela por la veracidad de la marca y el legado de la actriz. Pero la protagonista de Rubia no ha sido la única en ponerse esos zapatos.

El combo Marilyn Monroe

En 1976 Misty Rowe protagonizó la película Goodbye, Norma Jean, que mostraba los primeros pasos de la artista para convertirse en estrella del cine. Rowe tuvo una buena acogida por este trabajo ya que volvió a repetir su papel en 1989 para la segunda producción: Goodnight, Sweet Marilyn (1989). Tuvo una aparición en algunas películas y en serie de televisión como Lobo del aire o McGyver, pero siempre será recordada por su papel como Monroe.



Otro tema 'La cirugía es el nuevo sexo': así piensan los personajes de Cronenberg

Películas de Marilyn Monroe Foto: archivo EL TIEMPO

Una diva del terror y una imitadora

Catherine Hicks, que para los fanáticos del terror era famosa la madre del niño protagonista de Chucky: el muñeco diabólico (1984), cuatro años llamó mucho la atención por su trabajo en el telefilme Marilyn: The Untold Story, que se inspiró en la novela de Norman Mailer. Aparte de su pesadilla con un juguete poseído por un psicópata, Hicks se ha mantenido en papeles en producciones de la pequeña pantalla y comedias de bajo presupuesto.

Afiche del filme protagonizado por Catherine Hicks. Foto: archivo EL TIEMPO

La que si ha aprovechado su parecido y ha explotado la imagen de Marilyn Monroe, es la actriz Susan Griffiths, que ha interpretado a este personaje en pequeñas apariciones en una docena de producciones (entre películas y series de televisión), quizá una de las más recordadas sea la escena de su Monroe en el bar al que van John Travolta y Uma Thurman en Pulp Fiction (Tiempos violentos).

Dos por una

También Mira Sorvino se dejó embrujar por el reto, en la cinta Norma Jean & Marilyn, siendo la estrella de cine y compartiendo con la actriz Ashley Judd, quien tomó el rol de la protagonista de la historia, antes de ser famosa. La producción de HBO se estrenó en 1996 no causó mucho impacto y fue catalogada por la crítica como correcta, pero muy previsible en su desarrollo.

El miedo a ser la rubia más famosa

La que si llamó la atención fue Mi semana con Marilyn (2011), cinta protagonizada por Michelle Wiliams y Eddie Redmayne, que mostraba la vida de la estrella de cine a través de un asistente llamado Colin Clarke (Redmanyne), pero fue Williams quien se robó el show por su papel y consiguió una nominación al premio Óscar.



Michelle Williams admitió que la idea de convertirse en Marilyn la aterraba, pero tras negarse en un principio, decidió encarar el reto.



Otro tema: El retrato de Marilyn de Warhol y otras obras con millonarias subastas

Michelle Williams fue una Marilyn adorda por la crítica. Foto: archivo EL TIEMPO

“Yo sabía que no sería capaz de resistir, con el tiempo. Física y verbalmente, todo en ella es diferente a mí. Tuve que ir a clases donde había profesores para ayudarme a entender a Marilyn, para así poder proyectar su esencia", comentó en una ocasión. El papel la marcó para siempre.



Como también le pasó a Poppy Montgomery, quien en el 2001 protagonizó la miniserie Rubia, una primera versión de la propuesta de Netflix. A pesar de que Montgomery ha seguido una carrera muy activa en la pequeña pantalla, fue su papel de la rubia más famosa de Hollywood por la que hoy la siguen reconociendo cuando sale a la calle. Marilyn Monroe siempre deja huella.



