Mariluz llegó a Colombia a los siete años. Su papá viajó primero, para buscar un mejor futuro lejos de la España de la posguerra. “Él iba para Venezuela, pero abrieron el país para extranjeros y se vino para acá”, cuenta la artista, cuyo nombre real es María de la Luz Barrera Vinales.

La niña y el resto de la familia se adaptaron al nuevo país, se sintieron acogidos y queridos, “pero eso no impide que yo siga amando a España. Siempre digo que soy como la canción que dice ‘no soy de aquí, ni soy de allá’, porque cuando viajo a ver a mi hijo me siento feliz en el lugar donde nací, pero a los tres meses ya quiero devolverme”.



Aquí, primero se hizo cantante y luego actriz, y pese a que sus amigos del teatro y la televisión no la veían con buenos ojos porque también cantaba, pudo más su talento.



Además, ha sido una de las más hermosas mujeres del audiovisual y el teatro colombianos.



Ahora regresa a las tablas, en la obra 'Cuando los años pasen', creada por el libretista Héctor Forero, que cuenta la historia de una pareja fracturada por el abandono. Después de mucho tiempo de librar una guerra de sentimientos y emociones, deciden construir un puente al perdón y al amor.



El montaje se presentará hasta el 25 de marzo en el Teatro La Mama, de Bogotá, a las 7:30 p. m. y en la que también actúan Mayer Rodríguez, Luis Alejandro Reyes y Mafer Melrood.



En la obra Mariluz también canta, aunque no es un musical, pero interpreta varias rancheras.



Su carrera en la música empezó en 'El club del clan' y la primera canción que grabó fue 'Palabras, palabras'. Luego vinieron éxitos como 'Si dejaras de quererme' y 'Con toda el alma'.



A los 18 años, en 1970, Mariluz viajó a España a estudiar Arte dramático y a su regreso, empezó a trabajar con Jaime Botero en el programa 'Teatro popular Caracol', que presentaba las obras más importantes de la dramaturgia del mundo.



Su primer personaje grande en la televisión fue en la telenovela 'Antón García', al lado de Carlos Benjumea, María Eugenia Dávila y Lucero Galindo, entre otros.

También estuvo en la telenovela 'Piel de zapa' y en el espectáculo teatral 'Si dejaras de quererme', entre muchos otros. Su esposo fue el desaparecido director Roberto Reyes, que falleció en el 2020 y con quien tuvo tres hijos. Su matrimonio fue uno de los más estables de la pantalla.



Mariluz habló con EL TIEMPO.

¿Cómo fue volver al teatro y cómo la recibió el escenario?

Volver al teatro siempre es una alegría inmensa, es mi trabajo y obviamente se añora estar en las tablas o estar en televisión, uno lo desea, uno siempre quiere seguir trabajando, entonces es un gran alimento para mi alma, mi espíritu y carrera.



¿Qué ha significado el teatro para usted en la vida y cuál es la emoción que le dan las tablas?

El teatro lo es todo para mí, me preparé para ser actriz, me preparé para ser cantante, entonces el escenario es como el desayuno, el almuerzo y la cena para las personas. Me llena completamente, me siento feliz y la expectativa para que lo que uno haga le guste al público.

Cuénteme cómo es su relación con esas tablas, la energía que siente al llegar al escenario.

Cuándo uno va a muchos escenarios, a distintos lugares: grandes, más pequeños, más angostos, uno siempre debe entrar, conocer el espacio y empezar a tener una relación. Y cuando termina cada función, uno se siente pleno, todo funcionó y todo se conjugó para que salieran las cosas bien. Eso es lo que se siente.



¿Por qué usted y su familia terminan en Colombia?

Mi papá se vino en la época de la posguerra en España. La gente migraba para tener un mejor horizonte y oportunidades de trabajo. El resto de la familia llegó un año después. Yo era una niña de 7 años y desde ese momento me he sentido como en mi casa. Pero no puedo decir mentiras, añoro España y voy cada que puedo. Para mí es muy complicado tener esos dos sentimientos.



¿Cuál es su primer recuerdo de la música?

Yo estudiaba interna y a mí siempre me había gustado la música, pero no me sabía más de dos canciones. Un día me preguntaron si quería estar en el coro y dije que sí, sin saber si cantaba bonito o feo, si era afinada. Luego del primer ensayo la profesora de música me dijo: “Mariluz, tienes bonita voz y eres afinada, ¿por qué no cultivas eso?” Así lo hice, pero estudié más canto que música. Y me aprendí más canciones, entre ellas 'Fumando espero', de Sarita Montiel, que estaba en uno de los discos que habíamos traído de España. Esa fue el primer tema que interpreté oficialmente, yo debía tener unos 10 años.



Usted estuvo en un momento en el que ser integral molestaba (actriz y cantante) aunque también lo era, entre otros, Álvaro Ruiz. ¿Ha tenido preferencia por alguno de los dos oficios o la han complementado?

No gustaba mucho. Se decía que o era cantante o era actriz, pero las dos cosas no. Yo inicié como cantante, empecé a sacar discos y a tener reconocimiento. El primer papel en televisión me lo dio Jaime Botero en Teatro popular Caracol. Con el tiempo quienes me criticaban vieron que hacía bien las dos cosas, incluso bailar, pues participé en musicales.

De los matrimonios del entretenimiento, el suyo fue uno de los más estables. ¿Cuál fue la mejor enseñanza que le dejó Roberto Reyes?

Yo creo que nos enseñamos el uno al otro, que eso es lo que terminan siendo los matrimonios realmente: conociéndonos tanto que las cosas que puedan molestar a la otra persona uno trata de no hacerlas porque no tiene ningún sentido. Yo conocía muy bien a Roberto, por ejemplo cuando llegaba de mal humor, lo dejaba tranquilo y al rato iba a ver si ya quería hablar. Siempre hablábamos cuando las cosas no funcionaban, pero no en el momento que estaban sucediendo o con la cabeza caliente y ese fue el gran éxito de nuestro matrimonio. Además, Roberto tenía un sentido del humor maravilloso así que muy rara vez pude pelear con él.



¿Cómo ha salido adelante después de su muerte?

Es una pregunta un poco complicada. El día a día es difícil porque siempre hay cosas que me lo recuerdan y personas hablándome de él. Además yo tengo sus cenizas en la finca en la que vivo y todos los días las veo. He ido pasando un poquito la página en cuanto al dolor, ya puedo asumir ciertas cosas porque inicialmente no podía ni ver las fotos. Todavía me cuesta oír la música que a Roberto le gustaba. Pero, he ido saliendo un poquito de esto, aunque el dolor sigue siendo profundo.



Roberto Reyes tuvo el mejor de los ojos para descubrir nuevos talentos. Y también fue un hombre ganador. ¿Cuál cree que debe seguir siendo su legado?

Roberto tenía una facilidad para el montaje que era impresionante. Todas, las noches, cuando llegaba a la casa después de las grabaciones, lo primero que hacía era ponerse a estudiar los libretos del día siguiente, montarlos y llegaba con la tarea hecha al día siguiente. Tenía buen ojo para descubrir actores, pero le daba mucha rabia que los más jóvenes no se aprendieran la letra y quisieran ensayar con el libreto en la mano. Es difícil separarse de los guiones, pero cuando dicen ‘acción’, lo suelto. Por todo lo que Roberto le dio a la televisión colombiana me gustaría que hicieran más programas como 'Musidramas', que dirigió 10 años, y 'Padres e hijos', en el que estuvo de 1993 al 2009.



¿Cuál es el valor más importante que le da a la televisión colombiana?

Tengo una gratitud inmensa a la televisión colombiana, porque si no hubiera sido por ella, seguramente no hubiera tenido una carrera como actriz, y todavía estoy dando lora, lo que es maravilloso, con los años que tengo y sigo trabajando. Siempre estoy pendiente de la innovación porque no todo tiempo pasado fue mejor. Las tecnologías hacen que las cosas funcionen mejor y sean un poquito más fáciles.



¿Dónde y cuándo?

Hasta el 25 de marzo. Teatro La Mama, calle 63 no. 9-60, Bogotá. Boletas en las taqullas del teatro y en www.teatrolamama.com.co