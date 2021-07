'Maricón perdido', la serie del canal TNT que dará de qué hablar

Se trata de una comedia española que habla de amor, identidad y tolerancia.

El título de la producción es fuerte y directo. Pero su historia tiene mucho de ternura y una apuesta por la tolerancia. Así se puede definir a esta producción que estrena este 22 de julio, a las 8:15 p.m. en el canal de televisión paga TNT, sus tres primeros episodios. Para el 29 del mismo mes se podrán ver los otros tres capítulos de la serie. Además, y a partir de esa misma fecha todos los episodios estarán disponibles en HBO Max.

Maricón perdido se inspiró en la vida del escritor Bob Pop, quien además se aventura por primera vez en el universo televisivo, con este retrato de Roberto, un chico de 12 años que a partir de una pregunta de su amiga Bea, comienza a reflexionar acerca de su identidad, sexualidad y sus relaciones con su familia que se desarrollan bajo contrastes muy profundos

. Tiene un padre autoritario y agresivo; una madre un poco distante y en general un círculo familiar con el que no se siente tan identificado. “Es como la búsqueda de una luz propia. Cuando me ofrecieron la posibilidad de hacer esta serie descubrí que tenía esa voz y la suerte de contar un poco mi propia historia. Tomé parte de mi vida en una trama que se arma desde la bondad y la ternura de un niño que no habla por miedo”, recordó Bob Pop, en una charla con EL TIEMPO, acerca de una aventura que se mide desde la comedia y un poco de drama también.



La actriz Candela Peña junto a Bob Pop.o. Foto: TNT

“Maricón perdido es una serie necesaria porque es el reflejo de una sociedad y es el retrato de lo que viven muchos en sus vidas. Mira, en realidad creo que con que con que una persona que la vea se sienta libre o con el deseo de salir de algún armario en el que se haya metido o lo hayan metido, siento que todo esto ha valido la pena”, agrega la actriz Candela Peña, que interpreta a la madre del joven protagonista.

La serie es un viaje de aventuras, humor, drama y dolor, que parece estar perfectamente equilibrado en la interpretación de Gabriel Sánchez y Carlos González, que llevan el contraste de entretenimiento y melodrama a un buen término, sumado al trabajo de otros actores como, Carlos Bardem y Alba Flores, entre otros.



“Este fue un trabajo colectivo en el que yo no solo llegaba con guion, sino que recibía el apoyo y talento de todos ellos y el equipo, al punto que ellos elevaban lo que había trabajado y me quitaban esa sensación de soledad que se vive como escritor”, recalcó Bob Pop.



La serie inicia en los 80, cuando el protagonista era un adolescente con sobrepeso y aficionado a los musicales; en su periodo de descubrimiento durante su etapa de estudiante en Madrid, y en el presente, convertido en un escritor muy conocido.



