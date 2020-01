Hay Festival se inaugura con  el desparpajo de Maribel Verdú 

Maribel Verdú regresa a Colombia recordando una carrera de más de 30 años en los que ha navegado con precisión y una que otra marejada fuerte entre el cine, el teatro y la televisión.

La madrileña ha sido partícipe y protagonista de algunos de los clásicos del cine en su país, como La huella del crimen (la serie con la que debutó a los 14 años), Belle Epoque, La buena estrella, La celestina, Amantes, la producción televisiva Canguros, Blancanieves, solo por nombrar algunos, y también ha desarrollado un trabajo por fuera de España.

Realmente, en Latinoamérica siempre la recuerdan por su protagónico en Y tú mamá también, junto a Diego Luna y Gael García Bernal, bajo la dirección de Alfonso Cuarón, convertida en Luisa, la mujer que se escapa con dos adolescentes en una road movie del 201 1 que se convirtió en un clásico instantáneo por jugar en equilibrio con el erotismo, esa necesidad de una transformación continua y los sentimientos. Sin duda, ese fue un papel hecho a su medida.



Ahora, Verdú brilla de nuevo como invitada de lujo a la charla inaugural del Hay Festival, junto con Roberto Pombo (director de EL TIEMPO), mañana, a las 12:30 del día, en el teatro Adolfo Mejía, en Cartagena.



Será un reencuentro muy interesante para la actriz, que fue homenajeada en la capital de Bolívar en el 2018, en el marco del Festival Internacional de Cine.

Con esta nueva visita, muchos esperan volver a experimentar ese embrujo y ese desparpajo de la intérprete, que el próximo 2 de octubre cumple 50 años.



“Si no me hubiera desnudado, no habría hecho las mejores películas que he hecho”, dijo en aquel encuentro cinematográfico. Y recalcó que su carrera ha tenido momentos de transición.



Hoy tiene en su haber casi un centenar de producciones y ha conseguido ser reconocida como la ‘Meryl Streep del cine ibérico’. La comparación se aplica dada la cantidad de veces que ambas han sido candidatas a los premios más importantes de las academias cinematografías de sus respectivos países.



Un valor agregado en la carrera de la española es que ha trabajado en América Latina y esto la ha hecho tener un amor incondicional por esta parte del mundo.



“Aquí me lo han dado todo. Empecé muy jovencita en España, y fue con los años como tendí puentes. Fui a Argentina, hice varios rodajes allí, hasta que llegó la película que me dio todo el reconocimiento en el continente: Y tu mamá también. Después vinieron 'El laberinto del fauno' y otras más que hice en México y Chile. Pero no he rodado en Colombia... ¡No puede ser, por Dios! Es un deseo, y hay que pedíroslo en voz alta para que se cumpla”, recordó en el Festival de Cine de Cartagena.



Maribel Verdú está casada con el productor teatral Pedro Larragaña y agrega que ha conseguido un equilibrio entre su vida personal y el cine, que tanto tiempo le robaba a su vida.



Recientemente, la actriz protagonizó 'Ola de crímenes', una comedia con entorno policíaco; la cinta de acción y sátira 'Superlópez', el thriller 'El asesino de los caprichos', la serie 'No te puedes esconder' y 'El año de la furia' (que se encuentra en posproducción), ambientada en la década del 70 en Uruguay.



Su regreso a Cartagena la llevará de nuevo a reencontrarse con la estatua de la India Catalina, la misma que tiene en su casa como el trofeo que le entregó la ciudad, junto a una gran cantidad de galardones de otros encuentros y festivales enfocados en el séptimo arte y del mundo de la interpretación.



CULTURA

@CulturaET