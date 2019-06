María Magdalena, el amor de Jesús / El otro lado

La Biblia es la fuente de todas las historias. La fuerza de su fe es narrativa. Daniel Samper Pizano decía que la Biblia es la fuente de toda telenovela, ya que no hay nada más melodramático que la vida de Jesús: hijo de una virgen y con padrastro, y se la pasa toda la vida amando a su madre y buscando a su padre, y resulta que es Dios. Bueno, y María Magdalena.



Y no hay telenovela más bíblica que el amor entre María Magdalena y Jesús, y más si es entre la bella María Fernanda Yepes y el guapetón Manolo Cardona. Llegó este melodramón y no le va tan bien como a ‘El Bronx’, pero duplica a ‘La Guzmán’, la vida de esa diva exuberante de lo mejicano.

La Biblia narra historias maravillosas, cada una da para una gran telenovela, y ahora, en los tiempos de expandir la fe en Dios, se descubre que la ficción es la mejor estrategia evangélica.



Y es que aunque el cuento ya lo sabemos, todas las historias de la Biblia tienen unos huecos enormes para llenar con melodrama, tragedia y comedia.



Esto se hizo éxito con 'Moisés', una gran telenovela que nos imaginó como era la vida en esos tiempos, pero vistos desde nuestros ojos contemporáneos.

Entonces, los libretistas se imaginaron los amores, los secretos, las avaricias, los juegos de poder que existen en todas las vidas cotidianas de cada sociedad y cultura.



María Magdalena es una historia maravillosa: una mujer ama a Dios, deja todo por seguirlo, es hermosísima y, lo más importante, es inteligente, rebelde y piensa con su propia cabeza.



Eso la hace atractiva, seductora y disruptiva. Y Jesús, además de un excelente ser humano, cuentero excepcional, rebelde de acción y cercano a los pobres, era (se supone) bellísimo y seductor. Luego, ¿qué mejor melodrama que este amor?



Verla es un acto morboso por saber si el amor entre Jesús y María Magdalena se dio o no, si hubo besos y algo más, y cómo se portaron Dios, María y José.



Pero su realización molesta y entorpece el placer. La telenovela se vende como superproducción, pero es medio pobre en su realización, la mezcla actoral es más o menos desastrosa porque hay grandes desniveles como el de Parra, que logra un recursivo personaje, y otros que son solo desastres en seseo españolete o mejicano.



La pareja principal es brillante porque son dos de nuestros mejores talentos y bellezas. María Fernanda Yepes cada vez es mejor estrella, sabe actuar, se la juega a diversos personajes y se da gusto en su belleza.



Manolo Cardona regresa con su aura que llena pantalla y sigue siendo nuestro único galán internacional.



Habrá que gozar este morbo religioso, se agradece que no sea narconovela. Las noches serán para pecar con dios. Habrá que pecar algunas noches, a pesar de que la telenovela no está tan bien hecha.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

