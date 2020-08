‘La locura del mundo no me interesa, estoy al costado’

“Cuando la gente me pregunta por mi personaje de Oscuro deseo les digo que soy la muerta”.



Es la muerta que desata una de las tramas principales de este thriller original de Netflix, realizado por la productora mexicana Argos, para casi 200 países y que ha sido durante varias semanas número uno en Colombia y en México. Yepes es Brenda, la mejor amiga de Alma (interpretada por Maite Peroni).

“Me muero en el primer capítulo. A medida que avanza la serie, se dan cuenta de que hay unos videos con ciertos personajes que entraron a mi casa, descubren que no fue un suicidio y comienza la investigación. Yo estoy en flashback, soy la columna vertebral y conmigo se atan los cabos sueltos”, cuenta.



María Fernanda Yepes (Medellín, 23 de diciembre de 1980) contesta el teléfono en México, donde vive desde hace casi una década y ha hecho producciones como La teniente, La piloto, José José, el príncipe de la canción y Oscuro deseo. Ahora está en una reserva natural en Quintana Roo, cerca de Tulum y mientras habla se oyen los pájaros de fondo.



Tiene el mar al frente, se prepara su comida, rema, nada y trabaja en un proyecto personal. Cree que es bueno estar en silencio, no tan conectada en redes.



Su plan no era hacer una parada tan larga, pero “fue lo que llegó. Hice cuarentena en Colombia, a donde viajé en marzo para presentar los India Catalina, que se cancelaron. Como había viajado tanto y había estado en tantos aeropuertos, me fui a Medellín y me encerré 14 días, visité a mi familia y pasé con ellos tres meses. En junio regresé a México en un vuelo humanitario, porque tenía que arreglar mis papeles. Pasé unos días en Ciudad de México, pero quería otra cosa y es el lugar donde estoy. Bueno, aunque la verdad, en este país parece que vivimos en una especie de ‘covid free’ que no entiendo, todo abierto y lleno, solo exigen tapabocas y gel para entrar a los lugares, por eso cuando hablo con Colombia, especialmente con mi hermana, tengo que ‘terapiarla’ porque me cuentan que hay mucho miedo y todo está cerrado”.



Los pájaros siguen cantando y María Fernanda cuenta que para Oscuro deseo hizo el casting del protagónico, luego de que su mánager le mostró el libreto. No quedó y pensó que todo paraba allí, pero le dijeron que la querían en la serie.



“Lo pensé y me dije: no hay personaje pequeño y es una historia potente y sólida. Además, era mi primera vez en una historia original de Netflix y todo es muy distinto en cuanto a imagen, estrategia de comunicaciones. Ellos la tienen muy clara”.



La producción, además, cuenta con un elenco pequeño, permite que todos sobresalgan y ofrece otras formas de narración, con mucha piel. “Está muy bien realizada, muy bien lograda. Me gustó la factura, la fotografía, la edición y la música. Y nos lleva a dar un paso más para desligarnos del melodrama latino, al que estamos tan vinculados. Son series con otro dinamismo y sin censura. Ya no tragamos entero”, sigue.



Yepes tuvo su primer papel importante en Sin senos no hay paraíso y posteriormente le ofrecieron un contrato de exclusividad con Telemundo, pero oyó que estaban haciendo casting para la serie de televisión Rosario Tijeras.



“Yo sabía quién era ese personaje: porque crecí en Medellín, porque me tocó la época de Pablo Escobar, porque mataron gente que estaba a mi lado mientras yo iba por una calle. Me había leído el libro de Jorge Franco, así que pedí que me ‘castearan’. No me dieron esperanzas porque querían una actriz que la representara desde niña y yo andaba por los 27 años. Pero lo logré y ese personaje fue la escalera correcta porque esa fue mi salvación, me sanó mucho, me ratificó que lo que quería para mi vida era ser actriz”.



Cuando salió del colegio estaba un poco desubicada. Hizo tres semestres de Sicología y por poco termina Comunicación Social. “La actuación me salvó la vida. Me apasionó por algo. Yo me fui muy joven de Medellín, primero a Australia, y allí me di cuenta de que el mundo era distinto a nuestra violencia eterna”. Luego saltó a Europa. Era como si estuviera huyendo de algo, pero cuando se consolidó como actriz se reconcilió con ella misma.



Cuenta también que con la primera luz de la mañana su cerebro se activa de inmediato. Madruga y se acuesta temprano, por tarde a las 10 p. m. y por eso no ve tantas series, pero con Oscuro deseo ha hecho un esfuerzo porque le gustó estar ahí así no tenga nada en común con su personaje.

Ahí encontré otro nicho de seguidores: las personas mayores. No es una serie de narcos, ni de acción, ni de sexo ni rock and roll, pero vivo tranquila con su resultado porque el mensaje llegó".

Lo que sí le ha sucedido con otros, como el de María Magdalena, la serie bíblica que en televisión abierta no tuvo tanta suerte, pero sí en Netflix, donde un público fiel la sigue.



“Ahí encontré otro nicho de seguidores, y son las personas mayores. No es una serie de narcos, ni de acción, ni de sexo ni rock and roll, pero vivo tranquila con su resultado porque el mensaje llegó”.

De hecho, Yepes cree que el valor de lo femenino y el significado de María Magdalena en la historia lo empezamos a entender ahora. “Fue culta, educada y aplaudo a los guionistas que pudieron caminar por esa delgada línea de no me meto en lo religioso, pero cuento lo que se sabe de esta mujer tan cercana a Jesús”.



También fue Anel Noreña, la segunda esposa de José José en la serie que hizo Telemundo, un casting al que, dice, le sorprendió que la llamaran “porque no me parecía en nada a ella, pero al final fue el cantante quien me escogió”.



Al fondo, los pájaros siguen cantando. Y María Fernanda dice que se siente a un costado del mundo en estos días, construyendo su espacio tranquilo. Quiere tener tierra para sembrar lo que se va a comer cada día y desde ahí pensar en que otros tengan la misma oportunidad.



“Que este tiempo nos sirva para no quedarnos en la crítica. Yo estoy a punto de cerrar Twitter porque ahí solo veo golpes de unos con otros y a nadie haciendo nada. Los que debemos empezar a manejar bien los recursos somos nosotros, los nuestros, los cercanos; preguntarnos qué hacemos por el planeta. Yo no pretendo unos zapatos nuevos ni quiero una cartera más. Quiero vivir como estoy: sin que me despierte el pito de un carro y sin un edificio al frente, salir a trabajar cuando lleguen los personajes y, de resto, prepararme mi comida y ver las estrellas”.