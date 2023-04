Son las 8:00 p.m. de un día cualquiera y las vidas de los comensales del restaurante Bácora, a partir de ese momento, correrán peligro. Nadie lo sabe, excepto el interlocutor de Joaquín Lara (Osvaldo de León). El exitoso empresario está sentado en una mesa del segundo piso con su exnovia, Nina Nadal (María Fernanda Yepes). El encuentro termina siendo lo opuesto a lo que cada uno esperaba. Se disponen a irse, pero no terminan cruzando la puerta.

Yesid Leone, director de 'Línea de tiempo'. Foto: Resplandor Films

Un mensaje de texto de un anónimo, advirtiéndole a Joaquín que matará a Nina si sale del restaurante, marca el comienzo de una tensión latente que se sentirá a lo largo de Línea de tiempo, la reciente película del director antioqueño Yesid Leone.



Apenas han transcurrido unos minutos desde ese primer mensaje que es la ejecución de un plan en búsqueda de justicia. Todos son sospechosos y también víctimas. El reloj corre y actuar según las indicaciones del interlocutor apremia.



Dar más detalles sobre la cinta es acabar la ilusión de adivinar quién es el posible responsable del plan que pone en vilo a clientes, meseros, bartenders y administrativos del restaurante Bácora, donde se desarrolla toda la película en una fracción de la noche.

Línea de tiempo es una producción colombiana, más puntual de Medellín, que logra generar incertidumbre y estrés, a la vez que hay acción y mucho ritmo, gracias al guion que sabe cómo ir y volver en el tiempo en un fragmento de una hora, sin perder a los personajes y la trama.



“Lo interesante de la película es su narrativa, que es distinta a lo que comúnmente vemos en el cine colombiano. Es pura acción, un género poco explorado en el país”, dijo a EL TIEMPO el director y también guionista de la cinta.



Lograr que se convirtiera en una historia con mucho movimiento y que acontece en menos de una hora fue el principal reto de Leone y el reparto encabezado por Yepes (Rosario Tijeras y María Magdalena), De León (Sin tu mirada) y Roberto Escobar (Amantes del desierto).

“Lo más difícil de hacer una película de acción siempre va a ser la versatilidad y el ritmo de las escenas. Se requiere de una dinámica muy estudiada, estructurada y preparada. Es como si fuera una coreografía”, agrega Leone.



Para conseguir esto, estuvieron encerrados durante tres semanas en el restaurante Cuon, en Medellín, que se convirtió en la locación principal y se transformó en Bácora. Fue un rodaje exigente que demandó la atención y sincronía de todo el reparto.



Además de conversar con el director, EL TIEMPO habló con María Fernanda Yepes, quien debuta en el cine colombiano en una producción de Medellín, su ciudad natal.



María Fernanda Yepes interpreta a Nina Nadal. Foto: Resplandor Films

¿Qué se siente que su primera película en Colombia haya sido rodada en Medellín?

​

Fue increíble porque fue la primera vez que grabo para cine en Medellín. Solamente lo había hecho para televisión con Rosario Tijeras. Leí el guion y me pareció muy interesante, es atemporal, no es el típico guion. Y aunque la historia sucede en Medellín, puede pasar en cualquier lugar del mundo, en cualquier idioma. Además, fue un proyecto que me llegó en el 2021, justo cuando acababa de pasar un episodio difícil de salud por el covid. Tuve que renunciar a una producción también colombiana por el tema, andaba bajada de nota y apareció la propuesta.

¿Además de ser un guion atemporal, qué más le destaca a la historia?

​

Las intercepciones en el tiempo, cómo se juega con el tiempo. Hasta el final permanece la tensión y todos los personajes son sospechosos y son víctimas a la vez. En los últimos minutos, se termina la película y entendemos el por qué de las circunstancias. También me gustó porque la historia toca un tema álgido que es el tráfico de órganos y le da visibilidad.



No solo el tráfico de órganos, también la corrupción, un tema muy común en Colombia…

​

El gran cáncer de Latinoamérica es la corrupción. Y la película toca el tema mostrando cómo se mueven las influencias a través del poder y el dinero.

Hablemos de su personaje. Usted en diferentes entrevistas ha asegurado que solo acepta papeles con los que conecta con la energía de quien va a interpretar. Obvio, lo que pueda contar sin dañar la historia…

​

Me gustó la dualidad del personaje, el por qué hizo lo que hizo por su pasado. Me pareció interesante su desarrollo durante toda la línea de tiempo. No puedo dar más detalles porque se spoilea la historia.

¿Qué fue lo más difícil del rodaje?



Toda la grabación fue de noche, trabajábamos hasta que amanecía. Fue exhausto. También fue un reto no revelar la verdad del personaje. Mantener la dualidad de Nina.

Su último gran papel fue en la serie María Magdalena. Foto: Netflix

¿Esta es una película diferente al cine comercial colombiano tradicional?



En el cine colombiano siempre nos han mostrado una realidad y es bueno explorar otras historias como lo hacemos en Línea de tiempo. Eso fue lo que me gustó de la película, que tiene suspenso, acción, que hay que pensar, estar muy atento de todas las secuencias de lo que va sucediendo. Esta es una producción que tiene para competir con grandes películas.

¿Qué viene para usted? ¿Quiere seguir explorando en el cine o continuar con la televisión?

​

Llevo un poco retirada desde 2019, cuando hice un stop en mi carrera. Fue después de María Magdalena, como mi último gran personaje para la televisión. Venía de un ritmo muy exhausto y me cansé. Necesitaba vivir. Había abandonado por completo mi vida personal. Quiero seguir trabajando, pero siempre y cuando lleguen a mí personajes de mujeres interesantes. Para mí es importante interpretar personajes que empoderen a la mujer, la saquen de lo cliché, la dejen en lo alto. Entonces si llegan esos personajes, bienvenidos. Mientras estoy tranquila, viviendo en el campo, con un proyecto personal con mi pareja en la Sierra Nevada. Esta carrera es frenética, le agradezco todo, pero sí debo de reconocer que me aturdió un poquito.



NATALIA TAMAYO GAVIRIA

Redacción Domingo

En Twitter: @nataliatg13