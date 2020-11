María Eugenia Parra: la belleza exótica y la voz impresionante

Dago García, hoy vicepresidente de Producción del canal Caracol, conoció a María Eugenia Parra cuando todavía estudiaba en la universidad.

“Fue mucho antes de que ambos entráramos a la televisión. Yo estudiaba con un novio de ella, Memo Olarte, ambos eran teatreros, del grupo de Paco Barrera y Consuelo Moure”, cuenta García.



Con los años, se encontraron en la televisión y de la mano de los libretos de García, Parra actuó en Asunción y en El pasado no perdona. “Esta última tenía tres protagonistas: además de María Eugenia, Celmira Luzardo y Natalia Ramírez. Luego vinieron La pantera y Un mundo para Julius”, agrega.



Y es que en su momento (años 80 y 90), María Eugenia Parra, la actriz que falleció este 24 de noviembre en Bogotá, fue una de las llamadas a protagonizar producciones colombianas, “porque tenía una belleza muy exótica y una voz impresionante”, dice García, así como un gran talento.



Sin embargo, a finales de los 90 y principios de este siglo desapareció de las pantallas. Pero como contó la misma actriz en una entrevista en este diario en el 2005, le pudo más su ego.



“En lo que trabajaba tenía éxito y no estaba preparada para asumirlo, tenía vacíos y parecía arrogante. Estaba a la defensiva. Fui conflictiva. Tenía sentimientos encontrados. No me hallaba y tuve una crisis personal frente a mi identidad y a mi ser. Pensé que nunca en la vida me iba a faltar el trabajo. Hubo un momento en que rechacé tres ofertas que me hicieron y llegó esa temporada en la que durante mucho tiempo nadie se acordó de que yo existía”, contó.



Agregó que se alejó de su familia y trató de vivir en Estados Unidos, pero, contaba, “me pudo aprender inglés” y decidió regresar. Por esos días, también inició un camino espiritual.



Muy lejos de su Chiquinquirá, donde nació en 1962, cuando volvió a Colombia se fue a vivir a Pereira y empezó a buscar trabajo de nuevo en la televisión.



Aunque no estelares, Parra pudo regresar a producciones como El engaño y Niche, hagamos lo que diga el corazón.



En la calle quienes la reconocían la seguían llamando 'La pantera', la serie que protagonizó, una adaptación para Colombia que hicieron Luis Felipe Salamanca y Dago García para Caracol, en la que tuvo como pareja con Jairo Camargo.



Con esta producción de 1992, en la que representó a Cristina Mendoza, una mujer que busca vengarse de todos los que le hicieron daño, María Eugenia Parra fue la portada de las revistas del espectáculo del momento, así como asediada por los medios y el público. También tuvo un personaje pequeño en la recordada serie Escalona.



La actriz contaba que aunque la actuación le gustó desde muy pequeña, cuando dejó su natal Chiquinquirá para vivir en Bogotá lo hizo para estudiar secretariado en el Sena, pero fue en esa misma entidad donde descubrió un curso de actuación y decidió inscribirse.



Su más reciente personaje fue en la producción Niche, hagamos lo que diga el corazón. También estuvo en LP Loca pasión, Lucerito, Solo una mujer, Paloma, Tabú (donde hizo el personaje antagónico) y El engaño.