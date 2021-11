María Cecilia Botero, la poderosa abuela de ‘Encanto’

La abuela Alma, de 'Encanto', es una mujer fuerte. “Ha protegido a su familia. Es recia porque tiene miedo de volver a perder su casa, a perder su hogar, a que su familia vuelva a sufrir. Eso les pasa a muchas abuelas que son excesivamente duras. Yo creo que tienen un motivo, y es un motivo fuerte. Hay que investigar su pasado para saber qué han vivido y cómo debemos valorarlas”, dice María Cecilia Botero, la actriz colombiana que le dio su voz a este personaje de la película.

Esa abuela, madre de tres hijas, tiene mucho talante, movimientos fuertes, mirada a veces dura. Pero por dentro es un ser lleno de amor. María Cecilia Botero entendió perfectamente ese concepto, “más en un país en el que los hombres se van o los matan y son las mujeres las que asumen el rol de cabeza de hogar y sacan a los hijos adelante”.



Sin embargo, cuando hace más de un año le propusieron hacer la audición en inglés de Allma, le dijo a su mánager que “no le jalaba a eso porque era consciente de que había perdido la fluidez del idioma”.

(Tal vez quiera leer: Falleció la escritora española Almudena Grandes)



Pero en febrero de este año y le llegó de nuevo la propuesta y ahí se dijo que había que hacerlo. “No es tan fácil que lo busquen a uno dos veces para el mismo trabajo”.



Eso sí, la prueba era apremiante, “de hoy para mañana, así que, pensando en que quedara lo mejor posible, me metí a un clóset a grabarla y la mandé sin expectativa. Pero les gustó y llegó otra audición, esta vez con los directores, Byron Howard y Jared Bush, ellos en Los Ángeles y yo acá, y se fueron dando las cosas”, agrega.



María Cecilia Botero es una de las más importantes actrices colombianas, formada con su padre, Jaime Botero Gómez, que fue director y productor de televisión, uno de los pioneros de este medio en el país.



(Le puede interesar: Hospitalizaron al maestro Alci Acosta tras un concierto en Bogotá)



Nació en Medellín en 1955. Estudió antropología antes de ceder a la tradición familiar. Ha actuado en producciones como La venganza de Analía, Enfermeras, La ley secreta, Hilos de sangre, Las hermanitas Calle, La suegra, La bruja y Secretos de familia, entre muchas otras producciones.



El trabajo en Encanto, cuenta, “le llegó ni mandado a hacer. Por la pandemia, me cuidé muchísimo. Así que esto fue yo sola en un estudio y ellos dirigiéndome, sin necesidad de exponerme, evitándome riesgos, pues soy hipertensa y tengo una enfermedad autoinmune, lupus”.



Pese a lo difícil de la situación el año pasado para el medio, en el que hubo un parón general, a Botero no le faltaron propuestas cuando se empezó a reactivar la industria. “Pero el proceso debe seguir haciéndose con cuidado, el cine, la televisión y el teatro exigen de mucha gente y eso genera riesgo”.



Para ella, la realización de Encanto, pensada en Colombia, su historia y sus tradiciones, “es un acto de generosidad maravilloso, un regalo para el país porque muestra nuestro lado valioso, bonito y positivo”.

Facebook Twitter Linkedin

La abuela Alma, con su vela encendida, en medio de la familia Madrigal. Foto: Disney



Miembro de una numerosa familia (fueron nueve hermanos), este es un hecho que le ha dado herramientas en sus trabajos como actriz, incluido el de Encanto, sobre el rol de madre y abuela.



Ella, precisamente, es la mamá de Mateo Stivelberg, su hijo con David Stivel, el desaparecido director de televisión y musicales, “que es una buena mezcla de los dos. Tiene el cuerpo del papá y camina como él. Sus facciones y su personalidad son más Botero. Estudió dirección de cine y he trabajado con él en varias producciones, con gran rigurosidad y disciplina. Ha hecho el camino como actor, asistente de dirección y director”, cuenta.



Con una agenda agitada por estos días, gracias a Encanto, María Cecilia Botero ha estado en las galas de la película y hablando con los medios sobre este gran proyecto, que no esperó pero que fue para ella y premiar su gran calidad como actriz, la misma que en el 2020 le fue reconocida con el galardón Víctor Nieto a Toda una Vida del Festival de Cine de Cartagena.



Además de actriz, presentó el Noticiero CM& y ha sido locutora radial y productora de espectáculos, una faceta en la que descubrió que hacía bien pero que era mala negociante.



Que le llegara Alma es un reconocimiento a una gran carrera. Ella cuenta que de niña, durante los ensayos de las obras que hacía su papá en el Teatro Colón, su descanso era en los palcos. “Entonces, ¿cómo no amar esto?”.